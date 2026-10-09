В Германии местные суды зарегистрировали в июле 2373 случая корпоративной неплатежеспособности — на 8% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Это самый высокий месячный показатель с июля 2013 года, когда было зафиксировано 2459 таких случаев, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство Германии Destatis.

Показатели за семь месяцев

В январе–июле 2026 года количество корпоративных неплатежеспособностей выросло на 6,9% в годовом измерении и составило 15 185 случаев. В то же время сумма требований кредиторов, связанных с этими процедурами, сократилась примерно до 21,9 млрд евро против 31,8 млрд евро за тот же период 2025 года.

В Destatis объяснили уменьшение суммы требований тем, что в январе–июле 2025 года заявления о неплатежеспособности подало большее количество экономически значимых компаний.

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Уровень неплатежеспособности по отраслям

Наиболее высокий уровень корпоративной неплатежеспособности за первые семь месяцев года был зафиксирован в сфере транспорта и складского хранения — 85,5 случая на 10 тыс. компаний. Это почти вдвое превышает общий показатель, составивший 42,8 случая на 10 тыс. предприятий.

В сфере размещения и общественного питания зарегистрировали 70 случаев на 10 тыс. компаний, в строительстве — 62,9. Количество потребительских неплатежеспособностей в июле снизилось на 5,9% — до 7111, однако за январь–июль выросло на 1% и достигло 46 043 случаев. Destatis отмечает, что заявления о неплатежеспособности включаются в статистику после первоначального решения суда, которое часто принимается примерно через три месяца после подачи заявления.

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