德国地方法院7月登记了2373起企业破产案件，较去年同期增长8%。据阿纳多卢通讯社报道，援引德国联邦统计局Destatis的数据，这是自2013年7月以来的最高月度数据；当时记录了2459起此类案件。

七个月数据

2026年1月至7月，企业破产数量同比增长6.9%，达到15,185起。同时，与这些程序相关的债权人债权金额降至约219亿欧元，而2025年同期为318亿欧元。

Destatis解释称，债权金额减少是因为2025年1月至7月有更多具有重要经济意义的企业申请破产。

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按行业划分的破产率

今年前七个月，运输和仓储行业的企业破产率最高，每1万家企业中有85.5起。这几乎是总体水平的两倍，后者为每1万家企业42.8起。

住宿和餐饮服务行业每1万家企业登记70起，建筑业为62.9起。7月消费者破产数量下降5.9%，至7111起，但在1月至7月期间增长1%，达到46,043起。Destatis指出，破产申请在法院作出初步裁决后才被纳入统计，而该裁决通常在提交申请约三个月后作出。

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