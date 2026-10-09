W Niemczech lokalne sądy zarejestrowały w lipcu 2373 przypadki niewypłacalności przedsiębiorstw, o 8% więcej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. To najwyższy miesięczny wynik od lipca 2013 roku, kiedy odnotowano 2459 takich przypadków, informuje Anadolu Agency, powołując się na niemiecki Federalny Urząd Statystyczny Destatis.

Wskaźniki za siedem miesięcy

W styczniu–lipcu 2026 roku liczba niewypłacalności przedsiębiorstw wzrosła o 6,9% rok do roku i wyniosła 15 185 przypadków. Jednocześnie kwota roszczeń wierzycieli związanych z tymi postępowaniami spadła do około 21,9 mld euro, wobec 31,8 mld euro w tym samym okresie 2025 roku.

W Destatis wyjaśniono spadek kwoty roszczeń tym, że w styczniu–lipcu 2025 roku wnioski o niewypłacalność złożyła większa liczba firm o istotnym znaczeniu gospodarczym.

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Poziom niewypłacalności według branż

Najwyższy wskaźnik niewypłacalności przedsiębiorstw w pierwszych siedmiu miesiącach roku odnotowano w transporcie i magazynowaniu — 85,5 przypadku na 10 tys. firm. To niemal dwukrotnie więcej niż ogólny wskaźnik, który wyniósł 42,8 przypadku na 10 tys. przedsiębiorstw.

W sektorze zakwaterowania i gastronomii zarejestrowano 70 przypadków na 10 tys. firm, a w budownictwie — 62,9. Liczba niewypłacalności konsumenckich w lipcu spadła o 5,9%, do 7111, jednak w okresie styczeń–lipiec wzrosła o 1% i osiągnęła 46 043 przypadki. Destatis zaznacza, że wnioski o niewypłacalność są uwzględniane w statystykach po wstępnej decyzji sądu, która często zapada około trzech miesięcy po złożeniu wniosku.

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