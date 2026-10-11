Госсекретарь США Марко Рубио во время телефонного разговора с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги назвал необходимыми американские санкции против Международного уголовного суда. Как сообщает The Japan Times, в Госдепартаменте США заявили, что эти меры необходимы из-за действий суда, которые, по оценке Вашингтона, угрожают американскому суверенитету.

Позиция Японии

МИД Японии сообщил, что Мотэги передал американскому коллеге позицию правительства Японии относительно недавних институциональных санкций США. Главы внешнеполитических ведомств договорились поддерживать тесную коммуникацию. Разговор длился около 15 минут.

Перед этим Мотэги также говорил по телефону с председателем МУС Томоко Аканаэ, гражданкой Японии. Они обсудили ситуацию вокруг суда, и разговор также длился примерно 15 минут.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио глубоко обеспокоен решением США ввести санкции против всего МУС. Она назвала этот шаг несовместимым с позицией Японии и подчеркнула, что страна поддерживает суд и верховенство права в международных отношениях.

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Санкции против суда

Администрация президента США Дональда Трампа поручила Министерству финансов внести весь МУС в санкционный список Specially Designated Nationals. Это предусматривает финансовые ограничения для субъектов, осуществляющих операции с судом.

В августе США ввели адресные санкции против Томоко Аканаэ и старшего юриста МУС, участвующего в судебных разбирательствах. Меры предусматривают замораживание активов, находящихся под юрисдикцией США, и в значительной степени запрещают американским физическим лицам и компаниям проводить операции с лицами, находящимися под санкциями.

Ассамблея государств-участников МУС призвала немедленно отменить санкции и обратилась к международному сообществу с призывом защитить суд. Вашингтон установил шестимесячный льготный период перед введением новых ограничений, чтобы государства-участники могли достичь дипломатических и правовых решений, учитывающих обеспокоенность США.

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