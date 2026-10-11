Sekretarz stanu USA Marco Rubio podczas rozmowy telefonicznej z ministrem spraw zagranicznych Japonii Toshimitsu Motegim uznał amerykańskie sankcje wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego za konieczne. Jak informuje The Japan Times, Departament Stanu USA oświadczył, że środki te są potrzebne z powodu działań trybunału, które zdaniem Waszyngtonu zagrażają amerykańskiej suwerenności.

Stanowisko Japonii

Japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że Motegi przekazał amerykańskiemu odpowiednikowi stanowisko rządu Japonii w sprawie niedawnych instytucjonalnych sankcji USA. Szefowie resortów spraw zagranicznych uzgodnili utrzymywanie ścisłej komunikacji. Rozmowa trwała około 15 minut.

Wcześniej Motegi rozmawiał również telefonicznie z przewodniczącą MTK Tomoko Akane, obywatelką Japonii. Omówili sytuację wokół trybunału, a rozmowa również trwała około 15 minut.

Premier Japonii Sanae Takaichi oświadczyła, że Tokio jest głęboko zaniepokojone decyzją USA o nałożeniu sankcji na cały MTK. Nazwała ten krok niezgodnym ze stanowiskiem Japonii i podkreśliła, że kraj popiera trybunał oraz rządy prawa w stosunkach międzynarodowych.

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Sankcje przeciwko trybunałowi

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa poleciła Departamentowi Skarbu wpisać cały MTK na listę sankcyjną Specially Designated Nationals. Oznacza to ograniczenia finansowe dla podmiotów przeprowadzających transakcje z trybunałem.

W sierpniu USA nałożyły ukierunkowane sankcje na Tomoko Akane oraz starszego prawnika MTK zaangażowanego w postępowania sądowe. Środki przewidują zamrożenie aktywów podlegających jurysdykcji USA i w znacznym stopniu zakazują amerykańskim osobom fizycznym oraz firmom przeprowadzania transakcji z osobami objętymi sankcjami.

Zgromadzenie Państw-Stron MTK wezwało do natychmiastowego zniesienia sankcji i zaapelowało do społeczności międzynarodowej o ochronę trybunału. Waszyngton ustanowił sześciomiesięczny okres karencji przed wdrożeniem nowych ograniczeń, aby państwa strony mogły osiągnąć rozwiązania dyplomatyczne i prawne uwzględniające obawy USA.

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