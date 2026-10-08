Mołdawia utworzy schrony na granicy z Ukrainą w związku z atakami dronów

Władze Mołdawii rozpoczęły tworzenie specjalnych stref ochronnych i schronów na przejściach granicznych na granicy państwowej z Ukrainą, aby chronić pracowników i obywateli przed atakami bezzałogowców. Minister spraw wewnętrznych Daniela Misail-Nikitin zaznaczyła, że w przypadku zagrożenia cywile i funkcjonariusze straży granicznej będą mogli szybko ewakuować się w bezpieczne miejsca.

Ponadto strona mołdawska wycofuje swoich pracowników ze wspólnych przejść granicznych znajdujących się bezpośrednio na terytorium Ukrainy, w szczególności z przejść granicznych „Krywa” i „Palanka”.

Decyzję podjęto w związku z systematycznymi atakami na infrastrukturę przygraniczną. 5 października w pobliżu Palanki w wyniku uderzenia odłamków ranny został policjant, a na początku września w pobliżu Starokozacze w wyniku ataku dronów zginęło dwóch cywilów. Łącznie od początku pełnoskalowej inwazji rosyjskie rakiety i bezzałogowce 81 razy naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii, z czego 44 przypadki odnotowano w 2026 roku.

Poinformował o tym portal „NewsMaker”.

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