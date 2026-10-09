W stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, odwołano 49,7% odlotów z Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Króla Chaleda w związku z atakami rakietowymi Huti. Według firmy analitycznej Cirium, zajmującej się analizą lotnictwa, do godziny 15:00 czasu GMT odwołano prawie połowę lotów, a następnego dnia spodziewano się kolejnych 31 odwołań na wszystkich lotniskach w kraju.

Jak podaje Dawn, Lufthansa i Air India ogłosiły zawieszenie lotów do Rijadu. FlightRadar24 odnotował również liczne opóźnienia przylotów i odlotów. Administracja lotniska nie potwierdziła skali zakłóceń, zalecając pasażerom sprawdzanie informacji u linii lotniczych przed podróżą.

Wystrzelenia rakiet i spadające odłamki

Rzecznik Huti Jahja Sari oświadczył, że ugrupowanie wystrzeliło dwie rakiety balistyczne w kierunku lotniska w Rijadzie, jedną w kierunku lotniska w Nadżranie oraz kolejną w kierunku bazy lotniczej w Chamis Muszajt. Wezwał również pracowników saudyjskich obiektów naftowych do ewakuacji.

Saudyjska koalicja poinformowała jednocześnie o zniszczeniu dwóch rakiet balistycznych wystrzelonych w kierunku Rijadu oraz kolejnej wystrzelonej w kierunku Chamis Muszajt. Saudyjski organ obrony cywilnej podał, że po przechwyceniach w Rijadzie spadły odłamki, które uszkodziły przedszkole i kompleks klinik medycznych. Urząd nie przekazał informacji o poszkodowanych.

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Na nagraniu zweryfikowanym przez Reuters nad lotniskiem widoczne były gęsty czarny dym i płomienie. Świadek oraz trzy poinformowane osoby przekazały, że zapalił się nieruchomy samolot komercyjny, a pożar później ugaszono. Po głośnych eksplozjach w mieście kilka międzynarodowych firm w Dzielnicy Finansowej Króla Abdullaha przeniosło pracowników na pracę zdalną lub ich ewakuowało.

Różne podejścia sojuszników

Turcja i Pakistan odmiennie interpretują granice udziału sojuszników Arabii Saudyjskiej w ramach mekkańskiego porozumienia o wspólnej obronie. Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan wykluczył wysłanie tureckich wojsk do walki z Huti, podkreślając, że porozumienie ma charakter obronny, a nie ofensywny.

Minister obrony Pakistanu Khawaja Asif oświadczył, że porozumienie nie zabrania jego uczestnikom bezpośredniego udziału w obronie państwa członkowskiego, które znalazło się pod zagrożeniem. Jednocześnie powiedział, że w operacjach bojowych uczestniczą wyłącznie siły saudyjskie. Pakistańskie Ministerstwo Informacji zaprzeczyło doniesieniom o wykorzystaniu pakistańskich samolotów wojskowych przeciwko Huti.

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