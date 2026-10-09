В Эр-Рияде отменили почти половину вылетов после ракетных атак — Dawn

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде отменили 49,7% вылетов из Международного аэропорта имени короля Халида на фоне ракетных атак хуситов. По данным аналитической авиационной компании Cirium, по состоянию на 15:00 по Гринвичу была отменена почти половина рейсов, а на следующий день ожидалась еще 31 отмена во всех аэропортах страны.

Как сообщает Dawn, Lufthansa и Air India объявили о приостановке рейсов в Эр-Рияд. FlightRadar24 также зафиксировал многочисленные задержки прибывающих и отправляющихся рейсов. Администрация аэропорта не подтвердила масштабы перебоев, посоветовав пассажирам уточнять информацию у авиакомпаний перед поездкой.

Запуски ракет и падение обломков

Представитель хуситов Яхья Сари заявил, что группировка выпустила две баллистические ракеты по аэропорту Эр-Рияда, одну — по аэропорту в Наджране и еще одну — по авиабазе в Хамис-Мушайте. Он также призвал работников нефтяных объектов Саудовской Аравии эвакуироваться.

Саудовская коалиция одновременно заявила об уничтожении двух баллистических ракет, запущенных в направлении Эр-Рияда, и еще одной — в направлении Хамис-Мушайта. Саудовский орган гражданской обороны сообщил, что в Эр-Рияде после перехватов упали обломки, повредившие детский сад и комплекс медицинских клиник. Данные о пострадавших ведомство не предоставило.

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На видео, проверенном Reuters, над аэропортом были видны густой черный дым и пламя. Свидетель и трое информированных собеседников сообщили, что загорелся неподвижный коммерческий самолет, пожар позднее потушили. После громких взрывов в городе несколько международных компаний в Финансовом районе короля Абдаллы перевели сотрудников на дистанционную работу или эвакуировали их.

Разные подходы союзников

Турция и Пакистан по-разному трактуют пределы участия союзников Саудовской Аравии в рамках Мекканского соглашения о совместной обороне. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан исключил отправку турецких военных для противостояния хуситам, подчеркнув, что соглашение носит оборонительный, а не наступательный характер.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что соглашение не запрещает участникам напрямую присоединяться к защите государства-члена, оказавшегося под угрозой. При этом он сказал, что в боевых операциях участвуют только саудовские войска. Министерство информации Пакистана опровергло сообщения об использовании пакистанских военных самолетов против хуситов.

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