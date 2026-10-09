В Ер-Ріяді скасували майже половину вильотів після ракетних атак — Dawn

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді скасували 49,7% вильотів із міжнародного аеропорту імені короля Халіда на тлі ракетних атак хуситів. За даними авіаційної аналітичної компанії Cirium, станом на 15:00 за Гринвічем скасували майже половину рейсів, а на наступний день очікували ще 31 скасування в усіх аеропортах країни.

Як повідомляє Dawn, Lufthansa та Air India оголосили про призупинення польотів до Ер-Ріяда. FlightRadar24 також зафіксував численні затримки прибуття та відправлення рейсів. Адміністрація аеропорту не підтвердила масштаби перебоїв, порадивши пасажирам уточнювати інформацію в авіакомпаній перед поїздкою.

Запуски ракет і падіння уламків

Речник хуситів Ях'я Сарі заявив, що угруповання випустило дві балістичні ракети по аеропорту Ер-Ріяда, одну — по аеропорту в Наджрані та ще одну — по авіабазі в Хаміс-Мушайті. Він також закликав працівників нафтових об'єктів Саудівської Аравії евакуюватися.

Саудівська коаліція водночас заявила про знищення двох балістичних ракет, запущених у напрямку Ер-Ріяда, та ще однієї — у напрямку Хаміс-Мушайта. Саудівський орган цивільної оборони повідомив, що в Ер-Ріяді впали уламки після перехоплення, які пошкодили дитячий садок і комплекс медичних клінік. Даних про постраждалих відомство не надало.

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На відео, перевіреному Reuters, над аеропортом було видно густий чорний дим і полум'я. Свідок та троє поінформованих співрозмовників повідомили, що загорівся нерухомий комерційний літак, пожежу згодом загасили. Після гучних вибухів у місті кілька міжнародних компаній у Фінансовому районі короля Абдалли перевели працівників на дистанційну роботу або евакуювали їх.

Різні підходи союзників

Туреччина та Пакистан по-різному тлумачать межі участі союзників Саудівської Аравії в межах Мекканської угоди про спільну оборону. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан виключив відправлення турецьких військових для протистояння хуситам, наголосивши, що угода має оборонний, а не наступальний характер.

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф заявив, що угода не забороняє учасникам безпосередньо долучатися до захисту держави-члена, яка зазнала загрози. Водночас він сказав, що в бойових операціях беруть участь лише саудівські війська. Міністерство інформації Пакистану заперечило повідомлення про використання пакистанських військових літаків проти хуситів.

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