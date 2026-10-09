导弹袭击后利雅得近半数航班取消 — Dawn

在胡塞武装导弹袭击的背景下，沙特阿拉伯首都利雅得的哈立德国王国际机场49.7%的出港航班被取消。航空分析公司Cirium的数据显示，截至格林尼治时间15:00，近半数航班已被取消，预计次日全国所有机场还将有31个航班取消。

据Dawn报道，汉莎航空和印度航空宣布暂停飞往利雅得的航班。FlightRadar24也记录到大量到港和离港航班延误。机场管理部门未证实中断的规模，并建议乘客在出行前向航空公司确认信息。

导弹发射与碎片坠落

胡塞武装发言人叶海亚·萨里表示，该组织向利雅得机场发射了两枚弹道导弹，向纳季兰的一座机场发射了一枚，并向哈米斯穆沙伊特的一处空军基地发射了另一枚。他还呼吁沙特阿拉伯石油设施的工作人员撤离。

与此同时，沙特联军表示，已摧毁两枚向利雅得方向发射的弹道导弹，以及另一枚向哈米斯穆沙伊特方向发射的导弹。沙特民防部门称，拦截后碎片坠落在利雅得，损坏了一所幼儿园和一处医疗诊所综合体。该部门未提供有关伤亡的信息。

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在经路透社核实的视频中，机场上空可见浓密的黑烟和火焰。一名目击者和三名知情人士表示，一架停放的商用飞机起火，火势随后被扑灭。城市中传出巨大爆炸声后，位于阿卜杜拉国王金融区的数家国际公司安排员工远程办公或将其疏散。

盟友采取不同立场

土耳其和巴基斯坦对《麦加共同防御协议》框架下沙特阿拉伯盟友参与的界限有不同解读。土耳其外交部长哈坎·菲丹排除了派遣土耳其军队对抗胡塞武装的可能性，强调该协议具有防御性而非进攻性。

巴基斯坦国防部长赫瓦贾·阿西夫表示，该协议并不禁止参与方直接参与保卫受到威胁的成员国。同时，他称只有沙特部队参与作战行动。巴基斯坦新闻部否认了有关巴基斯坦军机被用于对付胡塞武装的报道。

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