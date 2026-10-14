Болгария присоединится к инициативе НАТО по борьбе с дронами

Болгария планирует до 30 октября подать заявку на участие в инициативе НАТО, направленной на противодействие воздушным угрозам на малых высотах, в частности беспилотникам. Об этом в среду заявил министр обороны страны Димитар Стоянов.

Заявление главы болгарского оборонного ведомства прозвучало во время слушаний в парламенте Болгарии, инициированных вопросом депутата Хамида Хамида об участии страны в союзных программах противовоздушной обороны и противодействия беспилотникам.

Стоянов подчеркнул, что Болгария не выходила из инициативы Drone Edge и принимает в ней активное участие. Страна обязалась выделить 80 миллионов евро на закупку 20 систем, состоящих из 10 мобильных и 10 стационарных установок, через механизм SAFE. Ожидается, что в ближайшее время будет подписан меморандум с Испанией об их совместной закупке.

«Я никогда не говорил, что Болгария выйдет из инициативы Drone Edge. Мы ожидаем, что в любой момент подпишем меморандум о взаимопонимании с Испанией относительно совместной закупки этих систем», — отметил Стоянов.

Он охарактеризовал Drone Edge как виртуальную торговую платформу для потенциального будущего развития и совместных закупок систем противодействия БПЛА. Инициатива также предусматривает подготовку операторов, и Болгария заявила о готовности провести обучение собственного персонала в 2027 году.

Глава болгарского Минобороны отделил инициативу Drone Edge от отдельного проекта НАТО по противодействию воздушным угрозам на низких высотах, к которому Болгария еще не присоединилась. Участие во второй инициативе предусматривает обязательный ежегодный взнос в размере 220 000 евро, причем решение по этому вопросу зависит от оценки финансовых возможностей страны.

«Несмотря ни на что, Министерство обороны считает, что мы можем позволить себе эту сумму и что Болгария очень скоро присоединится к проекту», — сказал Стоянов.

Он также добавил, что страна примет необходимые меры до конца октября.

Стоянов пояснил, что Болгария не присоединилась к инициативе, направленной на противодействие угрозам на низких высотах, в начале 2025 года, поскольку проводила оценку расходов и их последствий для государственного бюджета. Он отметил, что страна планирует присоединиться к инициативе до 30 октября.

Об этом сообщает Novinite.

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