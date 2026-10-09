В Вене не подтвердили подозрение в шпионаже в отношении журналиста Михаила Ткача

Венская прокуратура не подтвердила подозрение в шпионаже в отношении журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача. Журналиста уже освободили, однако оператора издания Ярослава Бондаренко до сих пор содержат под стражей. Также под стражей остаются еще двое граждан Украины, имена которых не разглашаются.

В Министерстве внутренних дел Австрии подтвердили, что Ткача отпустили, тогда как Бондаренко остается под стражей. Украинцев задержали в начале недели по подозрению в шпионаже.

Ткача и Бондаренко взяли под стражу в четверг, 8 октября. Журналист вышел на свободу в 4:00 утра в пятницу после примерно 12 часов задержания. Об этом в Facebook сообщила главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева.

Пресс-секретарь Венской прокуратуры Нина Буссек сообщила агентству APA, что в ходе других расследований возникли подозрения в отношении двух человек, однако они не подтвердились.

«В ходе других расследований возникли подозрения ещё в отношении двух лиц, но они не были подтверждены», — заявила Буссек.

По её словам, речь шла о Михаиле Ткаче и Ярославе Бондаренко. Одного из них уже освободили, а допрос другого продолжается. Таким образом, на данный момент подозрение в отношении обоих журналистов не подтверждено. Других комментариев пресс-секретарь прокуратуры не дала.

Ярослав Бондаренко получил ранение во время задержания, после чего его госпитализировали. По словам Севгиль Мусаевой, допрос оператора начался только ночью.

Главный редактор «Украинской правды» подчеркнула, что обстоятельства задержания вызывают серьезные вопросы.

«Обвинения, выдвинутые против наших коллег во время их ареста, не имеют никакого сходства ни с чем из того, с чем редакция сталкивалась в прошлом. Это вызывает серьезные вопросы», — написала Мусаева.

Она ожидает объяснений от австрийских прокуроров. Официальной информации об обстоятельствах задержания и правовых основаниях ареста также требует посольство Украины в Вене.

«Мы ожидаем своевременного официального заявления от соответствующих австрийских органов власти относительно обстоятельств и правовых оснований его ареста», — заявила пресс-секретарь украинского посольства.

Михаил Ткач — руководитель отдела расследований «Украинской правды» и один из самых известных журналистов-расследователей Украины. Он работает в журналистике более десяти лет. В своих материалах Ткач следит за деятельностью ведущих политиков и влиятельных бизнесменов и задает им неудобные вопросы.

Недавние расследования журналиста, в частности, касались бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. По данным украинских антикоррупционных следователей, Кравченко, вероятно, уехал в Вену.

Об этом сообщили в венской прокуратуре австрийскому общественному вещателю ORF.

Украинского журналиста-расследователя Михаила Ткача, задержанного в Австрии 8 октября, отпустили.

Напомним, руководителя отдела расследований «Украинской правды» Михаила Ткача задержали в Вене во время выполнения редакционного задания. Журналист разыскивал Руслана Кравченко, которого в сообщении называют беглым генпрокурором.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали задержание в Австрии журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача.

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