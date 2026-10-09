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МЗС України відреагувало на затримання журналіста Михайла Ткача в Австрії

UA NEWS 09 Жовтня 2026 09:06
МЗС України відреагувало на затримання журналіста Михайла Ткача в Австрії

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували затримання в Австрії журналіста «Української правди» Михайла Ткача.

"Ми отримали інформацію про затримання Михайла Ткача. Посольство України в Австрії вже звернулося до австрійської сторони з запитом щодо пояснення обставин цього затримання. Консул вже в контакті з австрійськими колегами, офіційно звернувся з запитом на доступ до затриманого громадянина. МЗС, Департамент консульської служби та посольство України в Австрії тримають ситуацію на контролі", - сказав Тихий.

По це розповів журналістам  речник МЗС України Георгій Тихий.

Журналіста Михайла Ткача затримали у Відні під час розслідування.

Раніше журналіст Ткач попередив, що влада готує атака на антикорупційні органи.

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