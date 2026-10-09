Журналіста Михайла Ткача затримали у Відні під час розслідування

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Керівника відділу розслідувань «Української правди» Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання. Журналіст шукав Руслана Кравченка, якого в повідомленні називають генпрокурором-утікачем.

Редакція вважає це затримання незаконним і вимагає його негайного звільнення та офіційного пояснення дій австрійських правоохоронців.

Михайло перебував в Австрії разом зі своїм колегою Ярославом Бондаренком. Наразі місцеперебування та доля Ярослава нам невідомі. Ми вимагаємо невідкладно встановити, де він перебуває, та переконатися, що він у безпеці.

Прямого зв'язку з Михайлом редакція наразі не має. За наявною у нас інформацією, його доставили до місця тримання під вартою, з ним контактує адвокатка.

Ми вже поінформували посольство України в Австрії та посольство Австрії в Україні. Просимо українських дипломатів терміново вжити всіх необхідних заходів для захисту наших журналістів, з'ясування їхнього місцеперебування та сприяння звільненню Михайла.

Закликаємо австрійські органи влади негайно пояснити підстави затримання, забезпечити Михайлу доступ до правової та консульської допомоги, а також можливість зв'язатися з редакцією та близькими.

Звертаємося до міжнародних журналістських і правозахисних організацій із проханням підтримати наших колег та сприяти захисту їхніх прав.

Михайло та Ярослав поїхали до Відня виконувати свою роботу. Як головна редакторка, я наполягаю на тому, що безпека журналістів і право на професійну діяльність мають бути гарантовані. Ми очікуємо від австрійської влади невідкладних дій, прозорих пояснень і дотримання всіх прав наших колег.

Про це сказала Севгіль Мусаєва, головна редакторка Української правди.

Раніше журналіст Ткач попередив, що влада готує атака на антикорупційні органи.

Нагадаємо, підозрюваний у справі Карфаген прокурор Кропива контролював ремонт у будинку Генпрокурора в Козині та робив візу його дружині.

Генпрокурор Кравченко зник після початку операції НАБУ і САП. За інформацією співрозмовників УП у політичних колах, Кравченко заїхав в урядовий квартал, після чого його ніхто не бачив.

Згодом Генеральний прокурор Руслан Кравченко знайшовся та заявив, що не має жодного стосунку до прикриття незаконних колцентрів і не давав вказівок сприяти їхній роботі.

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