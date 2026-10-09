Журналиста Михаила Ткача задержали в Вене в ходе расследования

Руководителя отдела расследований «Украинской правды» Михаила Ткача задержали в Вене во время выполнения редакционного задания. Журналист разыскивал Руслана Кравченко, которого в сообщении называют беглым генеральным прокурором.

Редакция считает это задержание незаконным и требует его немедленного освобождения, а также официального объяснения действий австрийских правоохранительных органов.

Михаил находился в Австрии вместе со своим коллегой Ярославом Бондаренко. На данный момент местонахождение и судьба Ярослава нам неизвестны. Мы требуем безотлагательно установить, где он находится, и убедиться, что он в безопасности.

Прямой связи с Михаилом у редакции пока нет. По имеющейся у нас информации, его доставили в место содержания под стражей, с ним поддерживает контакт адвокат.

Мы уже проинформировали посольство Украины в Австрии и посольство Австрии в Украине. Просим украинских дипломатов срочно принять все необходимые меры для защиты наших журналистов, выяснения их местонахождения и содействия освобождению Михаила.

Призываем австрийские власти немедленно объяснить основания задержания, обеспечить Михаилу доступ к правовой и консульской помощи, а также возможность связаться с редакцией и близкими.

Обращаемся к международным журналистским и правозащитным организациям с просьбой поддержать наших коллег и содействовать защите их прав.

Михаил и Ярослав отправились в Вену, чтобы выполнять свою работу. Как главный редактор, я настаиваю на том, что безопасность журналистов и право на профессиональную деятельность должны быть гарантированы. Мы ожидаем от австрийских властей незамедлительных действий, прозрачных объяснений и соблюдения всех прав наших коллег.

Об этом заявила Севгиль Мусаева, главный редактор «Украинской правды».

Ранее журналист Ткач предупредил, что власти готовят атаку на антикоррупционные органы.

Напомним, подозреваемый по делу «Карфаген» прокурор Кропива контролировал ремонт в доме генерального прокурора в Козине и оформлял визу для его жены.

Генеральный прокурор Кравченко исчез после начала операции НАБУ и САП. По информации собеседников «Украинской правды» в политических кругах, Кравченко заехал в правительственный квартал, после чего его никто не видел.

Впоследствии генеральный прокурор Руслан Кравченко появился и заявил, что не имеет никакого отношения к прикрытию незаконных колл-центров и не давал указаний содействовать их работе.

Читай нас в