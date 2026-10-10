В нескольких странах Европы продолжаются протесты школьников, студентов и работников образования из-за проблем в системе образования, сокращения финансирования и запланированных реформ. В некоторых городах демонстрации переросли в столкновения с полицией, блокирование учебных заведений и поджоги.

Во Франции протесты начались после забастовки учителей лицея Сент-Экзюпери недалеко от Парижа 17 сентября. Педагоги заявили о нехватке преподавателей по различным предметам, а ученики присоединились к акциям в их поддержку.

Впоследствии к требованиям добавились жалобы на чрезмерную учебную нагрузку, плохое состояние школьных помещений и непрозрачную систему поступления в университеты. Несмотря на заявления президента Эммануэля Макрона о готовности реагировать на требования протестующих, акции не прекратились.

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В Бельгии демонстрации начались 1 октября во франкоязычной части страны. Учащиеся и педагоги выступают против сокращения финансирования образования, повышения платы за обучение в вузах и увеличения нагрузки на преподавателей. В Льеже участники протестов блокировали учебные заведения, повреждали имущество и поджигали, в частности, автобусы. Полиция применяла слезоточивый газ и водометы.

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В Австрии недовольство студентов и университетских сообществ связано с возможным сокращением финансирования высшего образования примерно на миллиард евро в бюджетном периоде 2028–2030 годов. Также 9 октября в Вене прошла акция против запрета на ношение хиджабов в школах для девочек в возрасте до 14 лет.

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Несмотря на общее недовольство образовательной политикой, в каждой стране протесты имеют свои причины и требования.

Во Франции старшеклассники 8 октября вновь блокировали школы и выходили на демонстрации, заявив, что продолжат протесты, несмотря на обещания правительства улучшить ситуацию в сфере образования. Акции прошли, в частности, в Лилле, Ренне, Нанте, Лионе, Тулоне и Марселе, а в Париже участники марша дошли до площади Бастилии.

Президент США Дональд Трамп связал массовые студенческие протесты во Франции с неконтролируемой миграцией и исламом. В посте в Truth Social он заявил, что события в стране якобы не связаны со школами.

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