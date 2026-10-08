Школярі Франції продовжать протести попри обіцянки уряду — The Guardian

У Франції старшокласники 8 жовтня знову блокували школи та виходили на демонстрації, заявивши, що продовжать протести попри обіцянки уряду поліпшити ситуацію в освіті. Акції відбулися, зокрема, у Ліллі, Ренні, Нанті, Ліоні, Тулоні та Марселі, а в Парижі учасники маршу дійшли до площі Бастилії. Про це повідомляє The Guardian.

Протести тривають уже 10 днів. Учні та вчителі вимагають більших інвестицій у школи й конкретних заходів для розв’язання проблем нестачі педагогів, переповнених класів, занедбаних будівель і тривалого навчального дня.

Вимоги учасників

Одна з учасниць паризької акції, 16-річна Еліан, заявила, що протестуватиме, доки не буде досягнуто конкретного прогресу. Президент однієї зі спілок старшокласників Ріяд Рані сказав, що протестувальники не почули ані конкретних заходів, ані відповіді на свої вимоги.

Сабрін Харбач з іншої учнівської асоціації заявила, що акції триватимуть, доки на освіту не виділять 10 млрд євро. Саме таку суму учні та частина лівих політиків вважають необхідною для термінових вкладень у французькі школи.

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Реакція влади та сутички

Міністр освіти Едуар Жеффре після зустрічі з учнями та вчителями в Реймсі заявив, що запроваджує екстрений план, який має забезпечити довгострокову заміну відсутніх учителів. За його словами, влада також переглядає надмірне навчальне навантаження та можливі зміни до системи подання заяв на вступ до університетів. Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню пообіцяв до кінця жовтня представити конкретну, швидку та повністю профінансовану відповідь.

За даними Міністерства освіти Франції, уранці 8 жовтня були закриті 224 ліцеї, а до обіду їхня кількість скоротилася до 157. Близько 95% ліцеїв країни залишалися хоча б частково відкритими. Водночас окремі марші зібрали до 5 тисяч людей, у Парижі сталися нові сутички з поліцією, а в Ренні правоохоронці застосували водомети для розсіювання учасників.

Від початку протестів травмувалися щонайменше 215 підлітків, 89 працівників шкіл і 761 поліцейський. Уряд також призупинив використання поліцією світлошумових гранат після того, як одному з підлітків відірвало руку.

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