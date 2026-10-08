Во Франции старшеклассники 8 октября вновь блокировали школы и выходили на демонстрации, заявив, что продолжат протесты, несмотря на обещания правительства улучшить ситуацию в образовании. Акции прошли, в частности, в Лилле, Ренне, Нанте, Лионe, Тулоне и Марселе, а в Париже участники марша дошли до площади Бастилии. Об этом сообщает The Guardian.

Протесты продолжаются уже 10 дней. Ученики и учителя требуют больше инвестиций в школы и конкретных мер для решения проблем нехватки педагогов, переполненных классов, запущенных зданий и продолжительного учебного дня.

Требования участников

Одна из участниц парижской акции, 16-летняя Элиан, заявила, что будет протестовать, пока не будет достигнут конкретный прогресс. Президент одного из союзов старшеклассников Рияд Рани сказал, что протестующие не услышали ни конкретных мер, ни ответа на свои требования.

Сабрин Харбач из другой ученической ассоциации заявила, что акции будут продолжаться, пока на образование не выделят 10 млрд евро. Именно такую сумму ученики и часть левых политиков считают необходимой для срочных вложений во французские школы.

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Реакция властей и столкновения

Министр образования Эдуар Жеффре после встречи с учениками и учителями в Реймсе заявил, что вводит экстренный план, который должен обеспечить долгосрочную замену отсутствующих учителей. По его словам, власти также пересматривают чрезмерную учебную нагрузку и возможные изменения в системе подачи заявлений для поступления в университеты. Премьер-министр Себастьен Лекорню пообещал до конца октября представить конкретный, быстрый и полностью профинансированный ответ.

По данным Министерства образования Франции, утром 8 октября были закрыты 224 лицея, а к полудню их число сократилось до 157. Около 95% лицеев страны оставались хотя бы частично открытыми. В то же время отдельные марши собрали до 5 тысяч человек, в Париже произошли новые столкновения с полицией, а в Ренне правоохранители применили водометы для разгона участников.

С начала протестов пострадали по меньшей мере 215 подростков, 89 работников школ и 761 полицейский. Правительство также приостановило использование полицией светошумовых гранат после того, как одному из подростков оторвало руку.

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