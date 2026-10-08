We Francji uczniowie szkół średnich 8 października ponownie blokowali szkoły i wychodzili na demonstracje, oświadczając, że będą kontynuować protesty mimo obietnic rządu dotyczących poprawy sytuacji w edukacji. Akcje odbyły się między innymi w Lille, Rennes, Nantes, Lyonie, Tulonie i Marsylii, a w Paryżu uczestnicy marszu dotarli do Placu Bastylii. Poinformował o tym The Guardian.

Protesty trwają już 10 dni. Uczniowie i nauczyciele domagają się większych inwestycji w szkoły oraz konkretnych działań mających rozwiązać problemy niedoboru nauczycieli, przepełnionych klas, zaniedbanych budynków i długiego dnia nauki.

Żądania uczestników

Jedna z uczestniczek paryskiej akcji, 16-letnia Eliane, oświadczyła, że będzie protestować, dopóki nie zostanie osiągnięty konkretny postęp. Riyad Rani, przewodniczący jednego ze związków uczniów szkół średnich, powiedział, że protestujący nie usłyszeli ani konkretnych działań, ani odpowiedzi na swoje żądania.

Sabrine Harbach z innego stowarzyszenia uczniowskiego oświadczyła, że akcje będą trwały, dopóki na edukację nie zostanie przeznaczone 10 mld euro. Jest to kwota, którą uczniowie i część lewicowych polityków uznają za niezbędną do pilnych inwestycji we francuskie szkoły.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja władz i starcia

Minister edukacji Édouard Geffray po spotkaniu z uczniami i nauczycielami w Reims oświadczył, że wprowadza plan nadzwyczajny, który ma zapewnić długoterminowe zastępstwa za nieobecnych nauczycieli. Jak powiedział, władze analizują również nadmierne obciążenie nauką oraz możliwe zmiany w systemie składania podań na studia. Premier Sébastien Lecornu obiecał przedstawić do końca października konkretną, szybką i w pełni finansowaną odpowiedź.

Według francuskiego Ministerstwa Edukacji rankiem 8 października zamknięte były 224 licea, a do południa ich liczba spadła do 157. Około 95% liceów w kraju pozostawało przynajmniej częściowo otwartych. Jednocześnie niektóre marsze zgromadziły do 5 tys. osób, w Paryżu doszło do nowych starć z policją, a w Rennes funkcjonariusze użyli armatek wodnych do rozpędzenia uczestników.

Od początku protestów obrażenia odniosło co najmniej 215 nastolatków, 89 pracowników szkół i 761 policjantów. Rząd zawiesił również używanie przez policję granatów hukowo-błyskowych po tym, jak jednemu z nastolatków urwało rękę.

Czytaj nas na