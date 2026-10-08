10月8日，法国高中生再次封锁学校并举行示威，表示尽管政府承诺改善教育状况，他们仍将继续抗议。抗议活动尤其在里尔、雷恩、南特、里昂、土伦和马赛举行；在巴黎，游行参与者抵达了巴士底广场。据《卫报》报道。

抗议已持续10天。学生和教师要求加大对学校的投资，并采取具体措施解决教师短缺、班级拥挤、建筑失修和学习日过长等问题。

参与者的诉求

巴黎活动的一名参与者、16岁的埃利安表示，在取得具体进展之前，她将继续抗议。一个高中生联盟的主席里亚德·拉尼称，抗议者既没有听到具体措施，也没有得到对其诉求的回应。

来自另一个学生协会的萨布琳·哈尔巴什表示，活动将持续到教育获得100亿欧元拨款为止。学生和部分左翼政治人士认为，这正是对法国学校进行紧急投资所需的金额。

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当局反应与冲突

教育部长爱德华·热弗雷在兰斯与学生和教师会面后表示，他正在推出一项紧急计划，旨在为缺勤教师提供长期替代人员。他说，当局还在审查过重的学习负担，以及大学申请系统可能作出的调整。总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼承诺，将在10月底前提出一项具体、快速且资金完全到位的回应方案。

根据法国教育部数据，10月8日上午有224所高中关闭，到中午这一数字降至157所。全国约95%的高中至少部分开放。与此同时，部分游行聚集了多达5000人；巴黎发生了新的警民冲突，雷恩执法人员使用高压水炮驱散参与者。

自抗议开始以来，至少215名青少年、89名学校工作人员和761名警察受伤。此前一名青少年的手被炸断后，政府还暂停警方使用震爆弹。

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