МИД Украины отреагировал на задержание журналиста Михаила Ткача в Австрии

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали задержание в Австрии журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача.

«Мы получили информацию о задержании Михаила Ткача. Посольство Украины в Австрии уже обратилось к австрийской стороне с запросом о разъяснении обстоятельств этого задержания. Консул уже находится в контакте с австрийскими коллегами, официально обратился с запросом о доступе к задержанному гражданину. МИД, Департамент консульской службы и посольство Украины в Австрии следят за развитием ситуации», — сказал Тихий.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий.

Журналиста Михаила Ткача задержали в Вене во время расследования.

Ранее журналист Ткач предупредил, что власти готовят атаку на антикоррупционные органы.

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