МИД Украины отреагировал на задержание журналиста Михаила Ткача в Австрии
В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали задержание в Австрии журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача.
«Мы получили информацию о задержании Михаила Ткача. Посольство Украины в Австрии уже обратилось к австрийской стороне с запросом о разъяснении обстоятельств этого задержания. Консул уже находится в контакте с австрийскими коллегами, официально обратился с запросом о доступе к задержанному гражданину. МИД, Департамент консульской службы и посольство Украины в Австрии следят за развитием ситуации», — сказал Тихий.
Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий.
Журналиста Михаила Ткача задержали в Вене во время расследования.
Ранее журналист Ткач предупредил, что власти готовят атаку на антикоррупционные органы.