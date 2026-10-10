Правительство упростило процедуру подтверждения пенсионного стажа без трудовой книжки

Кабинет Министров Украины упростил процедуру подтверждения страхового стажа для назначения пенсии. Новые правила призваны помочь людям, утратившим документы в результате боевых действий или оккупации.

В первую очередь стаж будут подтверждать по данным государственных электронных реестров. Если необходимой информации там нет, можно будет использовать трудовую книжку и другие документы, перечень которых расширили.

Если документы отсутствуют или не сохранились, стаж можно будет подтвердить показаниями как минимум двух свидетелей, которые работали вместе с заявителем. Пенсионный фонд будет помогать разыскивать таких людей.

Отдельный порядок предусмотрен для граждан, которые работали на предприятиях на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий, а также утратили документы из-за войны.

Правительство объясняет, что изменения призваны защитить право украинцев на пенсию, даже если подтвердить трудовую деятельность стандартными документами невозможно.

Источник: Сергей Корецкий

Общий дефицит оборонного бюджета Украины в настоящее время составляет 23 млрд евро. Министр обороны Евгений Хмара призвал международных партнеров принять необходимые финансовые решения уже до ноября.

Министр обороны Украины Евгений Хмара обсудил с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны.

Читай нас в