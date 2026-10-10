Украина вернула из-под оккупации 16 граждан, среди которых есть ликвидатор аварии на ЧАЭС

Еще 16 украинцев смогли выехать с временно оккупированных Россией территорий на подконтрольную Украине территорию. Среди спасенных — женщина с ограниченной подвижностью и ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, который потерял жену накануне эвакуации.

Украинцев эвакуировали через пункт пропуска «Новые Яриловичи» на границе с Беларусью, расположенный в Черниговской области.

Одной из женщин из-за проблем со здоровьем было сложно самостоятельно преодолеть путь. Для неё организовали специальную перевозку, медицинское сопровождение и безопасный маршрут, не привлекая внимания оккупантов.

Еще одна история касается ликвидатора аварии на ЧАЭС, который проживал в Луганской области с тяжелобольной женой. После инсульта женщина нуждалась в постоянном уходе, а мужчина из-за собственных проблем со здоровьем уже не мог полноценно ей помогать.

Для супругов организовали срочный выезд в Киев, где их ждала дочь. Однако женщина скончалась ещё до начала эвакуации, поэтому из зоны оккупации мужчина уехал один.

По возвращении украинцам помогают получить медицинскую и психологическую поддержку, восстановить документы, найти временное жилье и воссоединиться с родными.

Источник: Дмитрий Лубинец

В течение августа и сентября 2026 года через пункт пропуска «Мокраны — Доманово» на Волыни в Украину вернулся 41 гражданин, находившийся на временно оккупированных территориях.

19 августа Украина и Россия провели 77-й обмен пленными, в рамках которого украинские граждане вернулись домой. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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