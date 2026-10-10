Президент Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом, в ходе которой обсудил усиление противовоздушной обороны, санкции против России и дипломатические шаги по прекращению войны.

По словам президента, беседа состоялась своевременно. Он проинформировал британского премьера о российских атаках и подчеркнул, что защита украинского неба остается приоритетом.

Стороны также обсудили дальнейшее санкционное давление на Москву и возможные решения для поддержки дипломатии. Зеленский заявил, что Украина и Великобритания готовят встречу и совместные шаги.

Кроме того, глава государства пообщался с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Он поблагодарил Осло за поддержку и сообщил о подготовке дальнейших встреч и совместных решений.

Источник: Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что доходы от экспорта российских нефтепродуктов помогают Кремлю продолжать войну против Украины. По его словам, последствия ослабления ограничений стали особенно ощутимыми на фоне российских ударов по Киеву.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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