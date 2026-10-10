Сибига ответил Трампу на призыв сменить президента Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Владимир Зеленский пользуется поддержкой украинского народа, а решение о главе государства могут принимать исключительно сами украинцы.

Об этом Сибига написал в социальной сети X после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости избрать Украине нового лидера.

Глава МИД подчеркнул, что Зеленский возглавляет страну в период борьбы за независимость, свободу и достоинство. По словам Сибиги, заявления из-за рубежа не меняют права украинцев самостоятельно определять свое будущее.

Также министр отметил, что Украина продолжает активную дипломатическую работу и рассчитывает на поддержку партнеров. Он призвал Европу усилить давление на Москву, в частности нанести удар по российской экономике и военно-промышленному комплексу.

Источник: Андрей Сибига

Президент Владимир Зеленский заявил, что доходы от экспорта российских нефтепродуктов помогают Кремлю продолжать войну против Украины. По его словам, последствия ослабления ограничений стали особенно ощутимыми на фоне российских ударов по Киеву.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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