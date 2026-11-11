В Сумской области будут судить сообщников за сбыт наркотиков
Сумская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин, подозреваемых в организации незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. На момент совершения первого преступления одному из фигурантов было 17 лет, его сообщнику — 27 лет.
По данным следствия, незаконная деятельность велась в 2025 году в Ахтырке. Несовершеннолетний через один из мессенджеров закупал крупные партии наркотических и психотропных веществ.
В дальнейшем он хранил их и расфасовывал на мелкие партии в арендованных квартирах, после чего сбывал.
Впоследствии парень предложил своему родственнику присоединиться к незаконному бизнесу. Тот согласился. 27-летний сообщник подбирал клиентов и занимался реализацией запрещенных веществ.
По информации прокуратуры, мужчина ранее был судим, а в 2025 году его досрочно освободили.
Соучастники координировали свои действия через мессенджер. Чтобы скрыть незаконную деятельность, при отправке наркотиков они постоянно меняли номера телефонов и использовали вымышленные анкетные данные.
Следствие установило факты заказа, получения и реализации значительных объемов запрещенных веществ. В частности, речь идет о:
- более 1,5 кг психотропного вещества 4-СМС;
- более 700 г PVP;
- галлюциногенные грибы;
- каннабис;
- метамфетамин.
Наркотики сбывали не только на территории Сумской области, но и за ее пределами.
В ходе обысков правоохранители изъяли оборудование для фасовки веществ, электронные весы и денежные средства.
Действия обвиняемых квалифицировали по частям 2 и 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта, а также об их незаконном сбыте, совершенных повторно, по предварительному сговору группой лиц и в крупном и особо крупном размерах.
За эти преступления предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование завершило СУ ГУНП в Сумской области во взаимодействии с УСР в Сумской области, сотрудниками 5-го пограничного отряда и УСБУ в Сумской области. Процессуальное руководство осуществляли ювенальные прокуроры.
Обвинительный акт уже передан в суд.
Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.
Ранее в Киеве суд признал виновной 34-летнюю местную жительницу в незаконном хранении с целью сбыта психотропных веществ в особо крупных размерах. Женщина хранила PVP, амфетамин и 4-ММС (4-метилметкатинон).
Кроме того, 26-летнего жителя Хмельницкого, который был участником организованной группы по продаже наркотиков, приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вынесен на основании соглашения о признании вины, заключенного с прокурором.