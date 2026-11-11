苏姆州将对贩毒同伙提起公诉

苏姆斯克州检察院已向法院提交了针对两名男子的起诉书，两人涉嫌组织非法贩运麻醉药品和精神药物。在实施第一起犯罪时，其中一名涉案人员年仅17岁，其同伙则为27岁。

据调查显示，该非法活动于2025年在奥赫蒂尔卡市进行。该未成年人通过某即时通讯软件大量采购毒品和精神药物。

随后，他在租住的公寓内储存并将其分装成小批量，然后进行销售。

后来，这名少年邀请其亲属加入这一非法生意，对方同意了。这名27岁的同伙负责物色客户并销售违禁物质。

据检察院透露，该男子此前曾有犯罪前科，并于2025年获提前释放。

同伙们通过即时通讯软件协调行动。为掩盖非法活动，他们在寄送毒品时不断更换电话号码，并使用虚构的个人信息。

调查证实了订购、接收和销售大量违禁物质的事实。具体包括：

超过1.5公斤的精神活性物质4-CMS；

超过700克的PVP；

致幻蘑菇；

大麻；

甲基苯丙胺。

这些毒品不仅在苏姆州境内销售，还销往该州以外的地区。

在搜查过程中，执法人员查获了用于分装毒品的设备、电子秤及现金。

被告的行为被定性为违反《乌克兰刑法典》第307条第2款和第3款。 具体罪名包括：以贩卖为目的非法购买、储存、运输或转运麻醉药品和精神药物，以及非法贩卖上述物品，且属累犯，系由多人预先串通实施，且涉案数量巨大或特别巨大。

上述罪行可判处最高12年有期徒刑并没收财产。

苏姆州警察总局调查局与苏姆州安全局、第5边防支队及苏姆州安全局合作，完成了此案的庭前调查。该案的诉讼程序由少年检察官负责指导。

起诉书已移交法院。

苏姆州检察院通报了这一消息。

此前，基辅一家法院裁定一名34岁的当地居民犯有以贩卖为目的非法持有特别大量精神药物罪。该女子持有PVP、安非他明和4-MMS（4-甲基甲卡西酮）。

此外，一名26岁的赫梅利尼茨基市居民因参与有组织贩毒团伙，被判处9年有期徒刑并没收财产。 该判决是基于与检察官达成的认罪协议作出的。

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