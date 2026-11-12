11月11日星期三， 在都柏林与爱尔兰总理米霍尔·马丁举行的联合记者会上，总统沃洛迪米尔·泽连斯基再次重申了他此前多次强调的观点：适龄服役的男性应当留在乌克兰。 他承认，许多人为了躲避战争已经离开，因此不少家庭被迫分居两地，但他强调：那些本应留在国内保卫祖国的人必须返回。

一旁的爱尔兰总理几乎立即就在直播中反驳了这一观点。马丁表示，爱尔兰不会以强制手段将乌克兰男性遣返回乌克兰。 这一案例恰恰说明，乌克兰男性从欧洲返回的问题是多么复杂且充满争议，以及基辅与某些欧洲首都对此问题的看法存在多大分歧。

问题并不在于欧洲人是否会开始大规模将乌克兰男性驱逐回乌克兰。从法律角度来看，这几乎是不可能的，这一点值得首先说明。 问题在于：欧洲准备在多大程度上加剧那些已在其境内人员的生活困难，以及将对那些正准备入境的人制定何种规则。 正是在这一点上，近几个月来发生了实质性的变化，而这些变化将决定未来几年内数十万乌克兰男性的现实处境。更多详情请见UA.News政治评论员尼基塔·特拉丘克的报道。

从普遍保护到有针对性的做法：乌克兰男性的处境发生了哪些变化

就在一年半前，关于乌克兰男性从欧洲回国的讨论还显得颇为理论化。 更甚者：去年“纸板广场”事件后，泽连斯基允许22岁以下的年轻人出境，仅在2025年秋季的短短两个月内，就有超过10万人离开了这个国家。 但在2026年期间，这一议题已转化为具体决策。 7月，欧盟理事会通过决议，将乌克兰难民的临时庇护期限延长至2028年3月——但有一项原则性变化：从现在起，只有在乌克兰履行了军事义务的男性才能获得庇护。

这一决定是来自两方面的压力共同作用的结果。一方面是乌克兰当局，他们公开请求欧洲协助遣返这些男性； 另一方面，欧洲各国政府也越来越频繁地表示，临时保护不应沦为逃避兵役者的永久避风港。 据欧盟统计局估算，截至2026年年中，约有120万成年乌克兰男性在欧盟享受临时庇护。

德国在实践层面走得更远。自10月9日起，乌克兰适龄男性只有在确认合法越过乌克兰边境且无动员义务的情况下，才能在德国获得临时庇护。 相关证明可以是护照上的入境章，或是证明已免除服役义务的文件。

德国内政部长亚历山大·多布林特毫不掩饰地解释了这一决定的逻辑：如果男性被排除在临时保护机制之外，和/或未通过庇护程序获得批准，他们就必须返回乌克兰。 逃避兵役也不构成申请庇护的理由——顺便提一句，这与叙利亚战争的情况截然不同。 正如人们常说的：你们不明白，这完全是两码事。顺便提一句，截至5月，德国境内至少有35万名18至60岁的乌克兰男性。

所有这些变化并非孤立发生。它们是更广泛进程的一部分，欧盟正试图在此过程中寻求平衡：既不直接驱逐人员，同时又尽可能地“让那些刚抵达、打算这样做甚至已经获得庇护的人的生活变得难以忍受”。 但这种平衡在不同国家之间的表现却大相径庭。



欧洲并非铁板一块：谁反对针对乌克兰男性的统一政策

爱尔兰由米霍尔·马丁阐述的立场是，原则上拒绝强制遣返。 马丁承认，这是一个复杂的问题，许多人因战争而离开乌克兰，爱尔兰仍在与乌克兰政府就公民遣返问题进行磋商，但考虑到战争结束后，乌克兰需要的是用于重建的人力，而非立即动员的人力。 目前，都柏林不会将任何人遣返至基辅。

匈牙利则采取了更为明确和断然的立场。 总理彼得·马贾尔表示，即使面对欧盟的新限制，仍将继续为适龄服役的乌克兰人提供庇护。布达佩斯已正式通知欧盟委员会，不会对那些尚未履行对乌克兰服兵役义务的人员实施任何限制。

据一些消息来源称，法国也对收紧庇护准入表示反对。巴黎方面并未就此话题发表高调的公开声明，而马克龙总统则一贯支持泽连斯基的各项举措。 但实际上，法国的庇护申请拒绝率远低于其他国家。

在欧盟理事会讨论改革期间，卢森堡也正式反对将男性排除在该指令适用范围之外，坚持保持统一的人道主义立场。 随后该国虽通过了新决议，但在实践中，该国极少采取严厉的拒绝措施，尽管入境时的基本证件检查仍得以保留。

不要忘记，欧洲不仅仅只有欧盟。 摩尔多瓦、塞尔维亚、阿尔巴尼亚和北马其顿等国，尽管仍是欧盟的正式候选国，但在实践中完全有权不遵守欧盟的某些指令。 目前，这些国家正利用这一情况：乌克兰男性在这些国家仍可完全获得临时保护，且基希讷乌、贝尔格莱德、地拉那和斯科普里等地的临时保护中心均不要求提供任何文件。



法律与政策之争：为何遣返仍不太可能

尽管各方都在讨论收紧规定并限制获得庇护的途径，但存在一项根本性的法律障碍，使得大规模强制遣返乌克兰男性回国几乎不可能实现。 这就是国际难民公约和欧盟立法中确立的不驱回原则（non-refoulement）。 该原则禁止将任何人遣返至其生命或自由可能受到威胁的国家——仅此而已。正因如此，欧盟若直接将乌克兰男性遣返至乌克兰，将违反其根据国际法承担的义务。

但这并不意味着欧洲不能通过其他方式给乌克兰男性制造生活困难。 限制新来者获得临时庇护的资格、要求证明离境的合法性、拒绝发放社会福利、增加身份延期手续的难度等——所有这些都是施压手段，既不违反关于引渡的正式禁令， 却能产生切实的返乡激励。未来几年，主要工作将正是在这一层面上展开。

值得注意的是，即便是对遣返必要性表态最为坚决的德国，也并未提及强制驱逐。 两者存在根本区别：没错，这是施压，但并非直接驱逐。而正是这一区别，将决定未来几年欧盟的实际政策走向。

专家

观点

政治学家马克西姆·贡恰连科指出：泽连斯基总统与爱尔兰总理马丁的会晤，引发了关于在欧洲的乌克兰男性命运的新一轮讨论。 我们多次听到基辅方面表示希望限制向应征入伍的乌克兰人提供庇护。此次也不例外。不过，爱尔兰领导人给出了明确的答复：都柏林无意追捕或遣返这些人。

“实际上，这里划出了一条明确的界限：对乌克兰的支持将持续下去，但欧洲无意承担乌克兰动员机构的职能。然而，人道主义诉求与支持基辅利益之间的矛盾正变得日益明显。 而这些应服兵役公民的未来命运仍是个悬而未决的问题。客观而言：目前发生迫害和大规模驱逐的可能性微乎其微。 欧洲在行动中遵循“不驱回”原则，不能将生命和自由受到威胁的难民驱逐出境。因此，那些已经在欧盟国家获得庇护的人面临的风险最小。 特别是如果他们已经融入当地社会，获得了临时居留证、工作、教育等机会。

另一个问题是向新难民提供庇护的机制本身。在这方面，预计将出台更严格的规则和标准。 最可能的机制是：只有在确认申请人没有军事义务和/或合法越过乌克兰边境的情况下，才授予其法律地位。这是最现实的方案，但也不会立即实施。 我们将面临一个渐进的过渡过程。 与此类似，行政机制和激励措施也可能被引入。其中部分机制已开始运作。此类计划已然存在，典型的例子包括国际AVRR计划或德国的REAG/GARP计划，以及其他地方性倡议。 这是一种温和的遣返机制，对于那些尚未成功融入新环境的人来说，它可能会奏效。但不应期待欧洲移民政策会发生急剧转变。 “欧盟机构并不希望成为‘西方版’的中央移民局。但在法律要求层面，他们完全有可能在未来收紧标准，而目前则可以先采用柔性机制，”马克西姆·贡恰连科确信道。

政治学家、“第三部门”中心主任安德烈·佐洛塔廖夫承认：关于动员年龄段男性回国的问题再次引发了强烈反响。 但这位专家指出，总统关于欧洲国家将开始将男性遣返乌克兰的设想毫无依据。

“确实，可以提高申请门槛，使获得临时庇护变得不可能。这一点我们已经看到了。但欧洲人绝对不会将那些为躲避战争而逃离的人遣返或驱逐出境。 爱尔兰总理从一开始就声明，他们不会提高获得临时庇护的门槛。匈牙利的立场也是如此。像斯洛伐克和捷克这样的国家，百分之百不会遣返这些人。 如果某人涉及刑事诉讼，但该诉讼与因政治原因遭受迫害或其他服兵役问题无关——那又是另一回事。但对于那些为逃离乌克兰战争而逃离的人，他们无法将其遣返。

最重要的是：泽连斯基不应考虑如何遣返男性。即便他在波利西亚沼泽地布满反步兵地雷，或在蒂萨河中放养鳄鱼，这一切都无法阻挡那些不惜一切代价逃离该国的人潮。 我们从“迦太基”案或彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡事件中就能看到这一点。当人们面临铁窗与死亡之间的抉择时，他们可能会做出许多极端之事。 关于边境控制中心工作人员使用武力的例子不胜枚举。人们明白，监狱还有出路，但坟墓里却没有出路，”这位政治学家断言。

在佐洛塔廖夫看来，所有试图解决征兵资源问题的努力都缺乏坚实的基础。此类尝试将会重演。但欧洲人绝不会将逃往欧洲的乌克兰人遣返回国，这一点必须明白，这位专家总结道。



综上所述，关于欧洲是否会大规模遣返适龄服役的乌克兰男性这一核心问题的答案是：不会有直接的驱逐，但压力将会加大。 实践表明，针对乌克兰男性的统一欧洲政策并不存在，而且最有可能永远不会存在。每个国家都将根据自身的政治考量、法律传统以及对乌克兰战争的态度采取行动。

但还有更广泛的背景值得我们留意。关于遣返男性的讨论，绝不仅仅是单纯的动员资源问题。这是一个全球性问题，关乎乌克兰当局如何看待未来：既包括自身的前景，也包括其公民的前景。 如果面对这场已持续近五年（！）的战争，唯一的应对之策就是像吸尘器一样，将全球所有持有乌克兰护照的男性“吸走”，并将其送往前线的“杀戮区”，那么我们必须坦率地承认：这是一种导致崩溃的战略，它不仅会使人民在身体上精疲力竭，更将剥夺国家的未来。

将所有精力集中于让战争尽快真正结束，这要有效得多。 因为在关于如何“把”海外男性“弄回来”的讨论还在进行之际，乌克兰境内外数百万民众都在等待着同一件事：何时才能停止人员伤亡，何时才能回家——不是为了去死， 而是为了活下去。

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