В среду, 11 ноября, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине президент Владимир Зеленский вновь озвучил тезис, который до этого уже неоднократно повторял: «мужчины призывного возраста должны быть в Украине». Он признал, что многие уехали, спасаясь от войны, и что из-за этого немало семей живут порознь, но подчеркнул: те, кто должен находиться в стране, чтобы защищать её, должны вернуться.

Рядом стоял ирландский премьер, который фактически сразу же опроверг этот тезис прямо в прямом эфире. Ирландия, по словам Мартина, не будет принудительно возвращать украинских мужчин в Украину. И этот случай — иллюстрация того, насколько сложной и противоречивой является тема возвращения украинских мужчин из Европы и насколько по-разному её воспринимают в Киеве и некоторых европейских столицах.

Вопрос не в том, начнут ли европейцы массово депортировать украинских мужчин в Украину. С точки зрения права это практически невозможно, и об этом стоит сказать сразу. Вопрос в другом: насколько далеко Европа готова зайти в усложнении жизни тем, кто уже находится на её территории, и какие правила будет устанавливать для тех, кто только собирается приехать. Именно здесь в последние месяцы произошли реальные сдвиги, и именно они будут определять реальность для сотен тысяч украинских мужчин в ближайшие годы. Подробнее — в материале политического обозревателя UA.News Никиты Трачука.

От общей защиты к избирательному подходу: что изменилось для украинских мужчин

Еще год-полтора назад разговор о возвращении украинских мужчин из Европы казался скорее теоретическим. Более того: когда после прошлогоднего «картонного майдана» Зеленский разрешил выезд молодым людям до 22 лет, всего за два месяца осени 2025 года страну покинули более 100 тысяч человек. Но в течение 2026 года эта тема перешла в плоскость конкретных решений. В июле Совет ЕС принял решение продлить временную защиту для украинских беженцев до марта 2028 года — но с принципиальным изменением: отныне убежище будет предоставляться только тем мужчинам, кто «выполнил свои военные обязательства» в Украине.

Это решение стало результатом давления сразу с двух сторон. С одной стороны — украинские власти, которые открыто просят Европу помочь вернуть мужчин. С другой — европейские правительства, которые всё чаще заявляют о том, что временная защита не должна превращаться в постоянное убежище для тех, кто уклоняется от военной службы. По оценкам Евростата, по состоянию на середину 2026 года временной защитой в ЕС пользовались примерно 1,2 млн совершеннолетних украинских мужчин.

Еще дальше в практическом плане пошла Германия. С 9 октября украинские мужчины призывного возраста могут получить временную защиту в ФРГ только при условии подтверждения легального пересечения украинской границы и отсутствия мобилизационных обязательств. Доказательством может служить штамп в паспорте или документы, подтверждающие освобождение от службы.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт объяснил логику этого решения без всякой дипломатичности: если мужчины исключаются из механизма временной защиты и/или не получают положительного решения по процедуре предоставления убежища, они обязаны вернуться в Украину. Уклонение от военной службы также не является основанием для предоставления убежища — в отличие, кстати, от ситуации с войной в Сирии. Как-то говорят: «Вы не понимаете, это другое». Кстати, по состоянию на май в Германии находились не менее 350 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Все эти изменения происходят не в вакууме. Они являются частью более широкого процесса, в котором ЕС пытается найти баланс: не депортировать людей напрямую, но при этом максимально «испортить жизнь» тем, кто только приехал, собирается это сделать или даже уже получил убежище. Но этот баланс оказался далеко не одинаковым для разных стран.



Европа — не монолит: кто против единого курса в отношении украинских мужчин

Позиция Ирландии, озвученная Михолом Мартином, — это принципиальный отказ от принудительного возвращения. Мартин признал, что вопрос сложный, что многие люди покинули Украину из-за войны и что Ирландия продолжает обсуждать с украинским правительством возвращение граждан, но учитывая, что после окончания войны Украине понадобятся люди для восстановления, а не для немедленной мобилизации. Здесь и сейчас Дублин никого в Киев не будет возвращать.

Еще более конкретную и однозначную позицию заняла Венгрия. Премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что продолжит предоставлять защиту украинцам призывного возраста даже несмотря на новые ограничения ЕС. Будапешт официально сообщил Еврокомиссии, что не будет применять никаких ограничений в отношении лиц, имеющих невыполненный военный долг перед Украиной.

Франция, по данным некоторых источников, также выражала возражения против сужения доступа к системе защиты. Париж не делал громких публичных заявлений на эту тему, а президент Макрон последовательно поддерживает Зеленского во всех его начинаниях. Но в реальности процент отказов в предоставлении убежища во Франции значительно ниже, чем в других странах.

Люксембург также официально выступал против исключения мужчин из-под действия директивы во время обсуждения реформы в Совете ЕС, настаивая на сохранении единого гуманитарного подхода. Впоследствии он все же принял новые решения, но на практике в этой стране реже всего применяются жесткие отказы, хотя базовый контроль документов при въезде все же сохраняется.

Не стоит забывать, что Европа — это не только ЕС. Такие страны, как Молдова, Сербия, Албания и Северная Македония, оставаясь официальными кандидатами на членство в Евросоюзе, на практике имеют полное право не подчиняться отдельным его директивам. Чем, на данный момент, и пользуются: временная защита в этих странах остается полностью доступной для украинских мужчин, и никаких документов из ТЦК Кишинева, Белграда, Тираны и Скопье не требуют.



Право против политики: почему депортация остается маловероятной

Несмотря на все разговоры об ужесточении правил и сокращении доступа к защите, существует фундаментальное юридическое препятствие, которое делает именно массовое принудительное возвращение украинских мужчин в Украину практически невозможным. Речь идет о принципе невыдачи (non-refoulement), закрепленном в международных конвенциях о беженцах и в законодательстве ЕС. Этот принцип запрещает возвращать человека в страну, где его жизни или свободе угрожает опасность — и точка. Именно поэтому прямая депортация в Украину со стороны ЕС была бы нарушением их обязательств по международному праву.

Но это не означает, что Европа не может усложнять жизнь украинским мужчинам другими способами. Ограничение доступа к временной защите для вновь прибывших, требование доказывать законность выезда, отказ в социальных выплатах, усложнение процедур продления статуса и т. д. — все это инструменты давления, которые не нарушают формального запрета на выдачу, но создают реальные стимулы к возвращению. Именно на этом уровне и будет вестись основная работа в ближайшие годы.

Показательно, что даже Германия, которая, пожалуй, наиболее решительно высказывается о необходимости возвращения, не говорит о принудительном выдворении. Разница принципиальная: да, это давление, но не прямая депортация. И именно эта разница будет определять реальную политику ЕС в течение следующих лет.



Мнения экспертов

Политолог Максим Гончаренко отмечает: встреча президента Зеленского и премьер-министра Ирландии Мартина порождает новую дискуссию о судьбе украинских мужчин в Европе. Из Киева мы неоднократно слышали о желании ограничить предоставление убежища военнообязанным украинцам. И услышали это и на этот раз. Впрочем, есть четкий ответ ирландского лидера: преследовать или возвращать таких людей Дублин не собирается.

«Фактически проводится четкая грань: поддержка Украины продолжится, но Европа не собирается брать на себя функции украинских органов мобилизации. Однако дихотомия между гуманитарными стремлениями и поддержкой интересов Киева становится все более очевидной. А дальнейшая судьба военнообязанных граждан остается открытым вопросом. Объективно: преследование и массовые депортации сейчас являются маловероятным сценарием. Европа действует с учетом принципа non-refoulement и не может выслать беженцев, чьей жизни и свободе угрожает опасность. Поэтому те люди, которые уже получили убежище в странах ЕС, подвергаются наименьшим рискам. Особенно если они уже успели интегрироваться в местную систему, получив вид на временное проживание, работу, образование и т. д.

Другой вопрос — сам механизм предоставления убежища новым беженцам. И здесь можно ожидать более жестких правил и критериев. Наиболее вероятный механизм здесь — предоставление правового статуса только в случае подтверждения отсутствия военных обязательств и/или легального пересечения украинской границы. Это наиболее реалистичный сценарий, но внедряться он будет также не сразу. Нас ждет постепенный переход. Аналогичным образом могут задействоваться административные механизмы и меры поощрения. Часть из них уже работает. Такие программы уже существуют: яркий пример — международная AVRR или немецкая REAG/GARP, а также другие локальные инициативы. Это мягкий механизм возвращения, и для тех, кто не успел интегрироваться в новую среду, он может сработать. Но ожидать резкого разворота европейской миграционной политики не стоит. Органы ЕС не стремятся стать западной версией ТЦК. Но на уровне законных требований вполне могут впоследствии ужесточить критерии и применять мягкие механизмы уже сейчас», — уверен Максим Гончаренко.

Политолог, директор центра «Третий сектор» Андрей Золотарев признает: вопрос о возвращении мужчин мобилизационного возраста вновь вызвал очень мощный резонанс. Но мечты президента о том, что европейцы начнут возвращать мужчин в Украину, не имеют никаких оснований, говорит эксперт.

«Действительно, можно ужесточить условия, сделать невозможным получение временной защиты. И это мы уже видим. Но возвращать или депортировать людей, спасающихся от войны, европейцы точно не будут. Премьер-министр Ирландии с самого начала заявлял, что они не будут ужесточать условия получения временной защиты. Такова же позиция Венгрии. На сто процентов не будут возвращать людей, например, такие страны, как Словакия и Чехия. Если в отношении человека ведётся какое-либо уголовное дело, не связанное с преследованием за СЗЧ или другими вопросами военной службы — это другое дело. Но тех людей, которые бегут из Украины от войны, вернуть они не могут.

И главное: Зеленский должен думать не о том, как вернуть мужчин. Даже если он засыпет полесские болота противопехотными минами, а в Тису запустит крокодилов, всё это не остановит поток людей, которые правдой и неправдой бегут из страны. Это мы видим на примере дела «Карфаген» или событий в Петропавловской Борщаговке. Люди, перед которыми стоит выбор между решеткой и гибелью, могут пойти на очень многое. Примеров, когда сотрудники ТЦК применяют силу, достаточно. Люди понимают, что из тюрьмы есть выход, а вот из могилы — нет», — уверяет политолог.

По мнению Золотарева, все попытки решить проблему мобилизационного ресурса не стоят на прочной основе. Такие попытки будут повторяться. Но никого из украинцев, бежавших в Европу, европейцы обратно не вернут, и это нужно понимать, резюмировал эксперт.



Подводя итоги, ответ на главный вопрос — начнёт ли Европа массово возвращать украинских мужчин призывного возраста — выглядит так: прямой депортации не будет, но давление будет усиливаться. Практика показывает, что единой европейской политики в отношении украинских мужчин не существует и, скорее всего, не будет. Каждая страна будет действовать исходя из собственных политических расчетов, правовых традиций и отношения к войне в Украине.

Но есть и более широкий контекст, который стоит держать в уме. Дискуссия о возвращении мужчин — это ведь не только вопрос чисто мобилизационных ресурсов. Это глобальный вопрос о том, как украинская власть видит будущее: своё и своих граждан. Если единственный ответ на вызов уже почти пятилетней (!) войны — это, словно пылесос, «высасывать» всех мужчин с украинским паспортом со всего мира и отправлять их на фронт в «килл-зону» дронов, то стоит честно признать: это стратегия коллапса, которая физически истощает народ и лишает страну будущего.

Гораздо продуктивнее было бы сосредоточить все усилия на том, чтобы война действительно закончилась как можно скорее. Потому что пока продолжается дискуссия о том, как «достать» мужчин из-за рубежа, миллионы людей в Украине и за её пределами ждут одного: когда перестанут гибнуть люди и когда можно будет возвращаться домой — не для того, чтобы умирать, а для того, чтобы жить.

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