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В середу, 11 листопада, під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном в Дубліні президент Володимир Зеленський знову озвучив тезу, яку до цього вже неодноразово повторював: «чоловіки призовного віку мають бути в Україні». Він визнав, що багато хто виїхав, рятуючись від війни, і що через це чимало родин живуть окремо, але наголосив: ті, хто має перебувати в країні, аби її захищати, повинні повернутися.

Поруч стояв ірландський прем'єр, який фактично одразу ж заперечив цю тезу просто в прямому етері. Ірландія, за словами Мартіна, не повертатиме українських чоловіків в Україну примусовим шляхом. І цей кейс — ілюстрація того, наскільки складною і суперечливою є тема повернення українських чоловіків з Європи та наскільки по-різному її бачать у Києві та деяких європейських столицях.

Питання не в тому, чи почнуть європейці масово депортувати українських чоловіків до України. З точки зору права це майже неможливо, і про це варто сказати одразу. Питання в іншому: наскільки далеко Європа готова зайти в ускладненні життя тим, хто вже перебуває на її території, і які правила встановлюватиме для тих, хто тільки збирається приїхати. Саме тут останніми місяцями відбулися реальні зрушення, і саме вони визначатимуть реальність для сотень тисяч українських чоловіків найближчими роками. Детальніше — в матеріалі політичного оглядача UA.News Микита Трачука.

Від загального захисту до вибіркового підходу: що змінилося для українських чоловіків

Ще рік-півтора тому розмова про повернення українських чоловіків з Європи здавалася радше теоретичною. Щобільше: коли після минулорічного «картонного майдану» Зеленський дозволив виїзд хлопцям до 22 років, тільки за два місяці осені-2025 країну покинули понад 100 тисяч осіб. Але протягом 2026 року ця тема перейшла у площину конкретних рішень. У липні Рада ЄС ухвалила рішення продовжити тимчасовий захист для українських біженців до березня 2028 року — але з принциповою зміною: відтепер притулок надаватиметься лише тим чоловікам, хто «виконав свої військові зобов'язання» в Україні.

Це рішення стало результатом тиску одразу з двох сторін. З одного боку українська влада, яка відкрито просить Європу допомогти повернути чоловіків. З іншого — європейські уряди, які дедалі частіше говорять про те, що тимчасовий захист не мав перетворюватися на постійний прихисток для тих, хто уникає військової служби. За оцінками Євростату, станом на середину 2026 року тимчасовим захистом у ЄС користувалися приблизно 1,2 млн повнолітніх українських чоловіків.

Ще далі у практичній площині пішла Німеччина. З 9 жовтня українські чоловіки призовного віку можуть отримати тимчасовий захист у ФРН лише за умови підтвердження легального перетину українського кордону та відсутності мобілізаційних зобов'язань. Доказом може бути штамп у паспорті або документи, що підтверджують звільнення від служби.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт пояснив логіку цього рішення без усілякого політесу: якщо чоловіки виключаються з механізму тимчасового захисту та/або не отримують позитивного рішення за процедурою притулку, вони зобов'язані повернутися в Україну. Ухилення від військової служби також не є підставою для притулку — на відміну, до речі, від ситуації з війною в Сирії. Як-то кажуть: «ви не розумієте, це інше». До речі, станом на травень у Німеччині перебували не менше 350 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 60 років.

Всі ці зміни відбуваються не в вакуумі. Вони є частиною ширшого процесу, в якому ЄС намагається знайти баланс: не депортувати людей напряму, але при цьому максимально «зіпсувати життя» тим, хто тільки приїхав, збирається це зробити або навіть уже має притулок. Та цей баланс виявився далеко не однаковим для різних країн.



Європа — не моноліт: хто проти єдиного курсу щодо українських чоловіків

Позиція Ірландії, озвучена Міхолом Мартіном — це принципова відмова від примусового повернення. Мартін визнав, що питання складне, що багато людей залишили Україну через війну, і що Ірландія продовжує обговорювати з українським урядом повернення громадян, але з огляду на те, що після завершення війни Україні знадобляться люди для відбудови, а не для негайної мобілізації. Тут і зараз Дублін нікого Києву не повертатиме.

Ще більш конкретну і однозначну позицію зайняла Угорщина. Прем'єр Петер Мадяр заявив, що продовжить надавати захист українцям призовного віку навіть попри нові обмеження ЄС. Будапешт офіційно повідомив Єврокомісію, що не застосовуватиме жодні обмеження щодо осіб, які мають невиконаний військовий обов'язок перед Україною.

Франція, за даними деяких джерел, також висловлювала заперечення проти звуження доступу до системи захисту. Париж не робив гучних публічних заяв на цю тему, а президент Макрон послідовно підтримує Зеленського в будь-яких його починаннях. Але в реальності відсоток відмов у прихистку у французькій державі значно менший, ніж в інших країнах.

Люксембург також офіційно виступав проти виключення чоловіків з-під дії директиви під час обговорення реформи у Раді ЄС, наполягаючи на збереженні єдиного гуманітарного підходу. Згодом він таки прийняв нові рішення, але на практиці в цій країні найрідше застосовуються жорсткі відмови, хоча базовий контроль документів при в'їзді все ж зберігається.

Не варто забувати, що Європа — це не тільки ЄС. Такі країни, як Молдова, Сербія, Албанія та Північна Македонія, залишаючись офіційними кандидатами на членство в Євросоюзі, на практиці мають повне право не підкорятися окремим його директивам. Чим, станом на зараз, і користуються: тимчасовий захист у цих країнах залишається повністю доступним для українських чоловіків, і жодних документів з ТЦК Кишинів, Белград, Тирана і Скоп'є не вимагають.



Право проти політики: чому депортація залишається малоймовірною

Попри всі розмови про посилення правил і скорочення доступу до захисту, є фундаментальна юридична перепона, яка робить саме масове примусове повернення українських чоловіків до України майже неможливим. Йдеться про принцип невидачі (non-refoulement), закріплений у міжнародних конвенціях біженців і в законодавстві ЄС. Цей принцип забороняє повертати особу до країни, де її життю або свободі загрожує небезпека — і крапка. Саме тому пряма депортація до України з боку ЄС була б порушенням їхніх зобов'язань за міжнародним правом.

Та це не означає, що Європа не може ускладнювати життя українським чоловікам іншими способами. Обмеження доступу до тимчасового захисту для новоприбулих, вимога доводити легальність виїзду, відмова у соціальних виплатах, ускладнення процедур продовження статусу, тощо — все це інструменти тиску, які не порушують формальної заборони на видачу, але створюють реальні стимули до повернення. Саме на цьому рівні й відбуватиметься основна робота найближчими роками.

Показово, що навіть Німеччина, яка чи не найбільш рішуче висловлюється про необхідність повернення, не говорить про примусове видворення. Різниця принципова: так, це тиск, але не пряма депортація. І саме ця різниця визначатиме реальну політику ЄС протягом наступних років.



Думки експертів

Політолог Максим Гончаренко зазначає: зустріч президента Зеленського та прем’єр-міністра Ірландії Мартіна породжує нову дискусію про долю українських чоловіків у Європі. Від Києва ми неодноразово чули бажання обмежити надання прихистку військовозобов’язаним українцям. І почули їх і на цей раз. Втім, є чітка відповідь ірландського лідера: переслідувати, чи повертати назад таких людей Дублін не збирається.

«Фактично, проводиться чітка межа: підтримка України продовжиться, але Європа не збирається брати на себе функції українських органів мобілізації. Проте дихотомія між гуманітарними прагненнями та підтримкою інтересів Києва стає дедалі більш очевидною. А подальша доля військовозобов’язаних громадян залишається відкритим питанням. Об’єктивно: переслідування та масові депортації зараз є малоймовірним сценарієм. Європа працює з урахуванням принципу non-refoulement та не може вислати біженців, життю та свободі яких загрожує небезпека. Тому ті люди, які вже отримали прихисток у країнах ЄС, мають найменші ризики. Особливо якщо вони вже встигли інтегруватися у місцеву систему, отримавши посвідку на тимчасове проживання, роботу, освіту, тощо.

Інше питання — сам механізм надання прихистку новим біженцям. І тут можна очікувати більш жорсткі правила та критерії. Найбільш вірогідний механізм тут — надання правового статусу тільки у разі підтвердження відсутності військових зобов’язань та/або легального перетину українського кордону. Це найбільш реалістичний сценарій, але впроваджуватися він буде також не одразу. На нас очікує поступовий перехід. Аналогічно можуть підключитися адміністративні механізми та способи заохочення. Частина з них вже працюють. Такі програми вже існують, яскравий приклад — міжнародна AVRR або німецька REAG/GARP, інші локальні ініціативи. Це м’який механізм повернення, і для тих, хто не встиг інтегруватися у нове середовище, він може спрацювати. Та очікувати різкого розвороту європейської міграційної політики не варто. Органи ЄС не прагнуть стати західною версією ТЦК. Але на рівні законних вимог цілком можуть згодом зробити критерії більш жорсткими та застосовувати м’які механізми вже зараз», — впевнений Максим Гончаренко.

Політолог, директор центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов визнає: питання про повернення чоловіків мобілізаційного віку знову набуло дуже потужного резонансу. Але мрії президента про те, що європейці почнуть повертати чоловіків до України, не мають жодного підґрунтя, каже експерт.

«Дійсно, можна ускладнити умови, зробити неможливим отримання тимчасового захисту. І це ми вже бачимо. Але повертати чи депортувати людей, які рятуються від війни, європейці точно не будуть. Прем'єр Ірландії від самого початку заявляв, що вони не будуть ускладнювати умови отримання тимчасового захисту. Такою ж є позиція Угорщини. Стовідсотково не будуть повертати людей, наприклад, такі країни як Словаччина і Чехія. Якщо щодо людини є якесь кримінальне провадження, не пов'язане з переслідуванням за СЗЧ чи іншими питаннями військової служби — це інша справа. Але тих людей, які тікають з України від війни, повернути вони не можуть.

І головне: Зеленський повинен думати не про те, як повернути чоловіків. Навіть якщо він закидає поліські болота протипіхотними мінами, а в Тису запустить крокодилів, усе це не зупинить потік людей, які правдами й неправдами тікають із країни. Це ми бачимо на прикладі справи «Карфаген» чи подій у Петропавлівській Борщагівці. Люди, перед якими стоїть вибір між ґратами та загибеллю, можуть піти на дуже багато чого. Прикладів, коли співробітники ТЦК застосовують силу, достатньо. Люди розуміють, що з тюрми вихід є, а от з могили — немає», — запевняє політолог.

На думку Золотарьова, всі намагання вирішити проблему мобілізаційного ресурсу не стоять на твердій основі. Такі спроби будуть повторюватися. Але нікого з українців, які втекли до Європи, європейці назад не повернуть, і це треба розуміти, резюмував експерт.



Підбиваючи підсумки, відповідь на головне питання — чи почне Європа масово повертати українських чоловіків призовного віку — виглядає так: прямої депортації не буде, але тиск посилюватиметься. Практика показує, що єдиної європейської політики щодо українських чоловіків не існує і, найімовірніше, не існуватиме. Кожна країна діятиме виходячи з власних політичних розрахунків, правових традицій і ставлення до війни в Україні.

Але є й ширший контекст, який варто тримати в голові. Дискусія про повернення чоловіків — це ж не лише питання суто мобілізаційних ресурсів. Це глобальне питання про те, як українська влада бачить майбутнє: своє і своїх громадян. Якщо єдина відповідь на виклик вже майже п'ятирічної (!) війни — це, наче пилосос, «висмоктати» всіх чоловіків з українським паспортом з усього світу і відправити їх на фронт у «кілл-зону» дронів, то варто чесно визнати: це стратегія колапсу, яка фізично виснажує народ і позбавляє країну майбутнього.

Набагато продуктивніше було б зосередити всі зусилля на тому, щоб війна дійсно закінчилася якнайшвидше. Бо поки триває дискусія про те, як «дістати» чоловіків з-за кордону, мільйони людей в Україні та поза її межами чекають на одне: коли перестануть гинути люди і коли можна буде повертатися додому — не для того, щоб помирати, а для того, щоб жити.

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