W obwodzie sumskim odbędzie się proces wspólników oskarżonych o handel narkotykami

Prokuratura obwodowa w Sumach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom podejrzanym o organizowanie nielegalnego obrotu substancjami odurzającymi i psychotropowymi. W momencie popełnienia pierwszego przestępstwa jeden z oskarżonych miał 17 lat, a jego wspólnik – 27 lat.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa nielegalna działalność miała miejsce w 2025 roku w Ochtyrce. Nieletni za pośrednictwem jednego z komunikatorów kupował duże partie substancji odurzających i psychotropowych.

Następnie przechowywał je i dzielił na mniejsze partie w wynajmowanych mieszkaniach, po czym je sprzedawał.

Później chłopak zaproponował swojemu krewnemu, by dołączył do nielegalnego biznesu. Ten zgodził się. 27-letni wspólnik pozyskiwał klientów i zajmował się sprzedażą zabronionych substancji.

Według informacji prokuratury mężczyzna był wcześniej skazany, a w 2025 roku został przedterminowo zwolniony.

Współsprawcy koordynowali swoje działania za pośrednictwem komunikatora. Aby ukryć nielegalną działalność, podczas wysyłania narkotyków stale zmieniali numery telefonów i posługiwali się fikcyjnymi danymi osobowymi.

W toku śledztwa ustalono, że doszło do zamówienia, odbioru i sprzedaży znacznych ilości substancji zabronionych. W szczególności chodzi o:

ponad 1,5 kg substancji psychotropowej 4-CMS;

ponad 700 g PVP;

grzyby halucynogenne;

konopie indyjskie;

metamfetaminę.

Narkotyki były sprzedawane nie tylko na terenie obwodu sumskiego, ale także poza jego granicami.

Podczas przeszukań funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli sprzęt do pakowania substancji, wagi elektroniczne oraz środki pieniężne.

Czyny oskarżonych zakwalifikowano na podstawie części 2 i 3 artykułu 307 Kodeksu karnego Ukrainy. Chodzi o nielegalne nabywanie, przechowywanie, przewożenie lub wysyłanie środków odurzających i substancji psychotropowych w celu sprzedaży, a także ich nielegalną sprzedaż, popełnione wielokrotnie, w ramach wcześniejszego zmowy grupy osób oraz na dużą i szczególnie dużą skalę.

Za te przestępstwa grozi do 12 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.

Śledztwo przedprocesowe zakończyło Główne Komendy Policji w obwodzie sumskim we współpracy z Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie sumskim, funkcjonariuszami 5. oddziału straży granicznej oraz Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie sumskim. Nadzór procesowy sprawowali prokuratorzy ds. nieletnich.

Akt oskarżenia został już przekazany do sądu.

Poinformowała o tym prokuratura obwodowa w Sumach.

Wcześniej sąd w Kijowie uznał 34-letnią mieszkankę miasta za winną nielegalnego przechowywania w celu sprzedaży substancji psychotropowych w szczególnie dużych ilościach. Kobieta przechowywała PVP, amfetaminę oraz 4-MMS (4-metylo-metkatynon).

Ponadto 26-letni mieszkaniec Chmielnickiego, który był członkiem zorganizowanej grupy zajmującej się sprzedażą narkotyków, został skazany na 9 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Wyrok wydano na podstawie ugody w sprawie przyznania się do winy zawartej z prokuratorem.



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