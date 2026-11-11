В Кировоградской области будут судить двух матерей в связи со смертью младенцев

В Кировоградской области в суд были переданы обвинительные акты в отношении двух матерей, чьи младенцы скончались в результате отравления нитратами. По версии следствия, детям готовили молочные смеси на колодезной воде, в которой концентрация вредных веществ превышала норму более чем в 17 и 36 раз, сообщила областная прокуратура.

Обеим женщинам инкриминируют злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия. Дела по ст. 166 Уголовного кодекса Украины направили в суд прокуроры Кропивницкой и Новоукраинской окружных прокуратур.

Первый случай произошел в июне в Новоукраинском районе. Там скончалась девятидневная девочка. По данным следствия, мать готовила для нее смесь на колодезной воде, хотя перед выпиской из роддома медики предупредили ее об опасности такого использования воды.

Лабораторный анализ выявил превышение допустимого содержания нитратов более чем в 17 раз. После резкого ухудшения состояния младенец попал в реанимацию, однако в тот же день скончался. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала острая метгемоглобинемия — состояние, при котором кровь теряет способность должным образом переносить кислород к тканям.

Второй случай был зафиксирован в сентябре в Кропивницком районе. По материалам следствия, мать в течение месяца готовила смесь для сына на воде из местного колодца, несмотря на письменное предупреждение медицинской работницы. Концентрация нитратов в воде превышала допустимую норму более чем в 36 раз.

Когда состояние мальчика резко ухудшилось, его доставили в реанимацию областной детской больницы. Спасти ребенка не удалось. Экспертиза установила, что смерть наступила в результате отека головного мозга, вызванного отравлением нитратами.

В то же время, согласно Конституции Украины, обе женщины считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде и установлена обвинительным приговором, напоминает Кировоградская областная прокуратура.

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