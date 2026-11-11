W obwodzie kirowogradzkim odbędzie się proces dwóch matek w związku ze śmiercią niemowląt

W obwodzie kirowogradzkim przekazano do sądu akty oskarżenia przeciwko dwóm matkom, których niemowlęta zmarły w wyniku zatrucia azotanami. Według wersji śledztwa, mieszanki mleczne dla dzieci przygotowywano na wodzie ze studni, w której stężenie szkodliwych substancji przekraczało normę odpowiednio ponad 17- i 36-krotnie – poinformowała prokuratura obwodowa.

Obie kobiety są oskarżone o umyślne niedopełnienie obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem, co spowodowało poważne konsekwencje. Postępowanie na podstawie art. 166 Kodeksu karnego Ukrainy zostało skierowane do sądu przez prokuratorów prokuratur okręgowych w Kropywnickim i Nowoukrainskim.

Pierwszy przypadek miał miejsce w czerwcu w rejonie Nowoukrainskim. Zmarła tam dziewięciodniowa dziewczynka. Według ustaleń śledztwa matka przygotowywała dla niej mieszankę na wodzie ze studni, mimo że przed wypisaniem ze szpitala położniczego lekarze ostrzegli ją przed niebezpieczeństwem wynikającym z takiego wykorzystania wody.

Analiza laboratoryjna wykazała przekroczenie dopuszczalnej zawartości azotanów ponad 17-krotnie. Po gwałtownym pogorszeniu się stanu zdrowia niemowlę trafiło na oddział intensywnej terapii, jednak zmarło jeszcze tego samego dnia. Ekspertyza medyczno-sądowa wykazała, że przyczyną śmierci była ostra methemoglobinemia — stan, w którym krew traci zdolność do prawidłowego transportu tlenu do tkanek.

Drugi przypadek odnotowano we wrześniu w rejonie Kropywnickim. Z materiałów śledztwa wynika, że matka przez miesiąc przygotowywała mieszankę dla syna na wodzie z lokalnej studni, pomimo pisemnego ostrzeżenia od pracownicy służby zdrowia. Stężenie azotanów w wodzie przekraczało dopuszczalną normę ponad 36-krotnie.

Kiedy stan chłopca gwałtownie się pogorszył, przewieziono go na oddział intensywnej terapii obwodowego szpitala dziecięcego. Nie udało się uratować dziecka. Ekspertyza wykazała, że śmierć nastąpiła w wyniku obrzęku mózgu spowodowanego zatruciem azotanami.

Jednocześnie, zgodnie z Konstytucją Ukrainy, obie kobiety są uznawane za niewinne, dopóki ich wina nie zostanie udowodniona w sądzie i potwierdzona wyrokiem skazującym – przypomina prokuratura obwodowa w Kirowogradzie.

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