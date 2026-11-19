Rząd przeznaczył dodatkowe 10,5 mln hrywien na mieszkania dla przesiedleńców w wsiach
Rada Ministrów zwiększyła dotację dla budżetów lokalnych na zakup domów dla osób wewnętrznie przesiedlonych i ewakuowanych.
Dzięki dodatkowym środkom gminy będą mogły nabyć kolejne 21 domów na obszarach wiejskich.
Wcześniej na ten program przeznaczono 26,5 mln hrywien na zakup 53 domów. Obecnie łączną kwotę dotacji zwiększono do 36,975 mln hrywien, a liczbę planowanych mieszkań – do 74 domów.
Środki zostaną rozdzielone między budżety dziewięciu obwodów: Dniepropietrowskiego, Donieckiego, Żytomierskiego, Kijowskiego, Kirowogradzkiego, Charkowskiego, Chmielnickiego, Czerkaskiego i Czernihowskiego.
Źródło: Portal rządowy.
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Rząd Niemiec za pośrednictwem banku KfW przeznaczył dodatkowe 17 mln euro w formie dotacji na preferencyjne kredyty mieszkaniowe dla osób wewnętrznie przesiedlonych.