Rada Ministrów zwiększyła dotację dla budżetów lokalnych na zakup domów dla osób wewnętrznie przesiedlonych i ewakuowanych.

Dzięki dodatkowym środkom gminy będą mogły nabyć kolejne 21 domów na obszarach wiejskich.

Wcześniej na ten program przeznaczono 26,5 mln hrywien na zakup 53 domów. Obecnie łączną kwotę dotacji zwiększono do 36,975 mln hrywien, a liczbę planowanych mieszkań – do 74 domów.

Środki zostaną rozdzielone między budżety dziewięciu obwodów: Dniepropietrowskiego, Donieckiego, Żytomierskiego, Kijowskiego, Kirowogradzkiego, Charkowskiego, Chmielnickiego, Czerkaskiego i Czernihowskiego.

Źródło: Portal rządowy.