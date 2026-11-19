Правительство выделило дополнительные 10,5 млн грн на жилье для переселенцев в селах
Кабмин увеличил субвенцию местным бюджетам на приобретение домов для внутренне перемещенных и эвакуированных лиц.
Благодаря дополнительному финансированию общины смогут приобрести еще 21 дом в сельской местности.
Ранее на эту программу было выделено 26,5 млн грн для приобретения 53 домов. Теперь общая сумма субвенции увеличена до 36,975 млн грн, а количество запланированного жилья — до 74 домов.
Средства будут распределены между бюджетами девяти областей: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской.
Источник: Правительственный портал.
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