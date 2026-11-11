基洛沃格勒州将对两名因婴儿死亡而涉案的母亲提起诉讼

基洛沃格勒州已将针对两名母亲的起诉书移交法院，其婴儿因摄入硝酸盐中毒身亡。 据调查称，这两名母亲用井水为婴儿冲调奶粉，而该井水中有害物质的浓度分别超标17倍和36倍以上，该州检察院通报称。

这两名妇女均被指控犯有恶意不履行育儿义务罪，并因此造成严重后果。克罗皮夫尼茨基和新乌克兰地区检察院的检察官已根据《乌克兰刑法典》第166条将此案移送法院审理。

首起案件发生于6月，地点在新乌克兰区。一名出生仅9天的女婴在那里死亡。据调查显示，尽管医护人员在该母亲出院前已警告过使用井水存在危险，但她仍用井水为女婴冲调了配方奶粉。

实验室分析显示，硝酸盐含量超过允许标准17倍以上。 婴儿病情急剧恶化后被送入重症监护室，但当天仍不幸身亡。法医鉴定确定，死因是急性高铁血红蛋白血症——一种导致血液丧失向组织正常输送氧气能力的病症。

第二起病例于9月在克罗皮夫尼茨基区被记录在案。 根据调查材料，尽管医护人员已发出书面警告，母亲仍在一个月内持续使用当地水井的水为儿子冲调配方奶粉。该水中硝酸盐浓度超过允许标准36倍以上。

当男孩病情急剧恶化时，他被送往地区儿童医院的重症监护室。但孩子最终未能获救。法医鉴定显示，死因是硝酸盐中毒引发的脑水肿。

与此同时，基洛沃格勒州检察院提醒，根据《乌克兰宪法》，在法庭上证明其罪行并经定罪判决之前，这两名女子均被视为无罪。

在敖德萨州，一名用木制斧柄殴打5岁儿子的母亲将接受审判。

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