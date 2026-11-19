Film: Na Wołyniu wykryto grupę osób zajmujących się sprzedażą amfetaminy
19 listopada funkcjonariusze policji z obwodu wołyńskiego wykryli grupę osób zajmującą się sprzedażą amfetaminy na terenie regionu.
Operację przeprowadzili funkcjonariusze Wydziału Śledczego Głównego Zarządu Policji przy wsparciu siłowym kompanii policji specjalnego przeznaczenia oraz wydziału KORD. W działaniach wzięli również udział przedstawiciele Wojskowej Służby Porządkowej. Nadzór procesowy sprawowała prokuratura.
Informację tę podała policja obwodu wołyńskiego.
W obwodzie lwowskim wykryto proceder narkotykowy z udziałem żołnierza.
W Kijowie zatrzymano młodych mężczyzn, którzy podczas spaceru rozprowadzali narkotyki.
W kijowskim mieszkaniu co miesiąc produkowano amfetaminę o wartości pół miliona hrywien.