19 listopada funkcjonariusze policji z obwodu wołyńskiego wykryli grupę osób zajmującą się sprzedażą amfetaminy na terenie regionu.

Operację przeprowadzili funkcjonariusze Wydziału Śledczego Głównego Zarządu Policji przy wsparciu siłowym kompanii policji specjalnego przeznaczenia oraz wydziału KORD. W działaniach wzięli również udział przedstawiciele Wojskowej Służby Porządkowej. Nadzór procesowy sprawowała prokuratura.

undefined

Informację tę podała policja obwodu wołyńskiego.

W obwodzie lwowskim wykryto proceder narkotykowy z udziałem żołnierza.

W Kijowie zatrzymano młodych mężczyzn, którzy podczas spaceru rozprowadzali narkotyki.

W kijowskim mieszkaniu co miesiąc produkowano amfetaminę o wartości pół miliona hrywien.

Czytaj nas na