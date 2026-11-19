19 ноября полицейские Волынской области разоблачили группу лиц, занимавшуюся сбытом амфетамина на территории региона.

Операцию провели сотрудники управления уголовного розыска ГУНП при силовой поддержке роты полиции особого назначения и управления КОРД. К мероприятиям также присоединились представители Военной службы правопорядка. Процессуальное руководство осуществляла прокуратура.

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Об этом сообщает Полиция Волынской области.

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