Видео: На Волыни разоблачили группу лиц, сбывавших амфетамин
19 ноября полицейские Волынской области разоблачили группу лиц, занимавшуюся сбытом амфетамина на территории региона.
Операцию провели сотрудники управления уголовного розыска ГУНП при силовой поддержке роты полиции особого назначения и управления КОРД. К мероприятиям также присоединились представители Военной службы правопорядка. Процессуальное руководство осуществляла прокуратура.
Об этом сообщает Полиция Волынской области.
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