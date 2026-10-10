Зеленський готує зустріч із британським прем’єром після обговорення оборони України

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Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом, під час якої обговорив посилення протиповітряної оборони, санкції проти Росії та дипломатичні кроки для припинення війни.

За словами президента, розмова була своєчасною. Він поінформував британського прем’єра про російські атаки та наголосив, що захист українського неба залишається пріоритетом.

Сторони також обговорили подальший санкційний тиск на Москву та можливі рішення для підтримки дипломатії. Зеленський заявив, що Україна та Велика Британія готують зустріч і спільні кроки.

Крім того, глава держави поспілкувався з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Він подякував Осло за підтримку та повідомив про підготовку подальших зустрічей і спільних рішень.

Джерело: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що доходи від експорту російських нафтопродуктів допомагають Кремлю продовжувати війну проти України. За його словами, наслідки послаблення обмежень стали особливо відчутними на тлі російських ударів по Києву.

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з диктатором рф володимиром путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

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