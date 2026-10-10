Премьер-министр Эстонии призвал ЕС укрепить Украину для нанесения ударов по российским НПЗ

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал предложил Евросоюзу оперативно увеличить военную помощь Украине, чтобы украинские войска могли наносить более мощные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Михал раскритиковал решение президента США Дональда Трампа ослабить ограничения на экспорт российского дизельного топлива. По мнению эстонского премьера, это может подорвать многолетние усилия Запада по сокращению энергетических доходов Кремля.

Он подчеркнул, что средства от продажи российских энергоносителей используются для финансирования войны против Украины. Также Михал выразил сомнение в том, обеспечат ли достигнутые договоренности ожидаемые поставки топлива.

Эстонский премьер предложил обсудить усиление поддержки Украины на ближайшем заседании Европейского совета. По его словам, целью должно стать укрепление способности Украины наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре.

Источник: Кристен Михал

Президент Владимир Зеленский заявил, что доходы от экспорта российских нефтепродуктов помогают Кремлю продолжать войну против Украины. По его словам, последствия ослабления ограничений стали особенно ощутимыми на фоне российских ударов по Киеву.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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