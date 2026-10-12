Келлог поддержал удары Украины по российским НПЗ

Бывший специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что российские нефтеперерабатывающие заводы являются законными военными целями, и призвал Украину продолжать наносить по ним удары. По его мнению, необходимо нанести России ощутимые экономические потери, в частности в нефтяной и газовой отраслях. Об этом американский генерал-лейтенант в отставке заявил в ходе дискуссии на Варшавском форуме по безопасности.

Бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог поддержал украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре и призвал усиливать давление на Москву. Он считает, что Украина должна продолжать наносить удары по военным целям на территории России, чтобы заставить Кремль ощутить последствия развязанной войны.

Во время дискуссии на Варшавском форуме по безопасности Келлога спросили, какой совет он дал бы президенту Украины Владимиру Зеленскому. В ответ американский генерал-лейтенант в отставке заявил, что украинской армии следует вывести из строя российские нефтеперерабатывающие заводы. «Я бы сжег каждый проклятый нефтеперерабатывающий завод, который сегодня есть у России, вывел бы их все из строя. Я бы сказал: заставьте их заплатить цену, перенесите войну на их территорию. Это военная цель — поражайте эти цели», — сказал Келлог. По его словам, Украина должна продолжать оказывать давление на Россию, в частности посредством ударов по объектам, имеющим значение для российской экономики и ведения войны.

Келлог назвал российские НПЗ законными военными целями

Американский генерал-лейтенант в отставке объяснил свою позицию тем, что Россия продолжает атаковать украинские города, школы и гражданское население. На этом фоне он считает оправданными украинские удары по военным объектам на территории РФ. «Я бы сказал украинцам: продолжайте делать то, что вы делаете сейчас, это правильно. Я знаю, что это трудно говорить, но вы переносите это — войну — на россиян», — отметил Келлог.

Он отдельно подчеркнул, что среди целей, за которые Россия должна заплатить, должны быть предприятия нефтяной и газовой промышленности. По мнению Келлога, удары по этой инфраструктуре могут усилить экономическое давление на Кремль и повлиять на его способность финансировать войну. «Моя позиция была бы такой: доведите это до крайней предельной точки, заставьте их заплатить цену. А цена, которую вы заставите их заплатить, — это нечто революционное, а именно их нефтяная и газовая промышленность. Именно это я бы сказал президенту Украины», — заявил он.

Келлог ещё раз подчеркнул, что считает российские нефтеперерабатывающие заводы законными военными целями. «Это законная цель. Это военная цель. И я считаю, что Украина поступает правильно. Они наносят удары по этим целям», — сказал бывший спецпредставитель президента США.

В то же время его заявление отражает личную позицию Келлога. Само по себе такое определение не означает, что любой нефтеперерабатывающий завод автоматически является законной целью по международному гуманитарному праву. Правомерность конкретного удара зависит от обстоятельств, в частности от того, вносит ли объект эффективный вклад в военные действия и дает ли его поражение конкретное военное преимущество. Во время атак также должны соблюдаться принципы разграничения военных и гражданских объектов, соразмерности и мер предосторожности.

Келлог призвал усилить поддержку Украины

Помимо ударов по российской нефтяной инфраструктуре, Келлог выступил за дальнейшую военную, финансовую и экономическую помощь Украине. Он считает, что международные партнеры должны сделать всё возможное, чтобы украинская армия могла противостоять российской агрессии, а Москва теряла ресурсы для продолжения войны. «Я считаю, что мы должны делать всё возможное, чтобы поддерживать Украину в военном плане, а также финансово и экономически, и сломить российскую военную экономику, чтобы, опять же, достичь момента, когда Владимир Путин поймет, что больше не может продолжать войну», — заявил он.

Таким образом, Келлог связывает поддержку Украины с необходимостью усиления экономического давления на Россию. По его мнению, удары по нефтяной и газовой промышленности могут стать одним из факторов, которые затруднят финансирование российской военной машины.

Его слова прозвучали на фоне продолжающихся украинских атак на российские объекты нефтяной инфраструктуры. Такие удары направлены на предприятия, обеспечивающие переработку и поставку топлива. В то же время их последствия для российской экономики и способности Москвы вести войну зависят от масштабов повреждений, возможностей восстановления предприятий и ситуации на энергетическом рынке.

Келлог, ранее представлявший администрацию Дональда Трампа по вопросам, связанным с Украиной и Россией, также призвал не ограничивать поддержку только военной помощью. Он считает, что экономическое давление и поддержка украинной обороны должны дополнять друг друга. По его оценке, цель таких мер — заставить российское руководство осознать, что продолжение войны будет иметь для страны все более ощутимые последствия. Об этом он заявил во время дискуссии на Варшавском форуме по безопасности.

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