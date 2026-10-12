Сикорский призвал Трампа оказывать давление на Россию, а не на Украину — Bloomberg

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал президента США Дональда Трампа оказать давление на Россию, а не на Украину. По его словам, именно Россия является агрессором в этой войне, тогда как Украина стала её жертвой.

Призыв к Трампу

В Польше высоко оценивают попытки Трампа положить конец развязанной РФ войне против Украины.

«Но в Польше мы считаем, что это даст результат, если давление будет оказываться на агрессора, а не на жертву», — добавил министр.

В то же время Сикорский отверг опасения, что спор между Трампом и Зеленским может выйти из-под контроля.

По словам министра, оба лидера, которых он назвал «мировыми знаменитостями», уладят свои разногласия, как это было и раньше.

«У обоих лидеров есть внутренняя политика, но суть заключается в том, что именно Россия является агрессором. Именно Россия вторглась в Украину, и именно Россия представляет угрозу для Запада и мирового мира», — заявил глава польского МИД.

Сикорский подчеркнул поддержку Европы в отношении Киева и её усилий по ужесточению санкций против Москвы.

Его заявление приводит Bloomberg.



Сикорский заявил о серьезном разговоре в НАТО в случае жертв — Interia.

Польша не будет отправлять военных в Украину — Сикорский.

Видео: Сикорский в Совбезе ООН обвинил Россию в диверсиях и тайных операциях.

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