В Киеве раскрыли две схемы уклонения от мобилизации: суммы достигали 12 тысяч долларов

В Киеве раскрыли две схемы незаконного оформления отсрочки от мобилизации и инвалидности. За свои услуги фигуранты просили от 6 000 до 12 000 долларов.

В одном из случаев столичный адвокат обещал помочь мужчине снять статус «в розыске» в приложении «Резерв+», а затем оформить документы для отсрочки по причине ухода за 29-летней женой.

За его услуги клиент уже перечислил $3 000, после чего статус в приложении исчез, хотя в ТЦК мужчина не обращался. За оформление документов об уходе адвокат требовал еще $3 000.

Передавать деньги и документы адвокат поручал своему знакомому — работнику метрополитена. После передачи очередных $3 000 обоих мужчин задержали.

Другую схему раскрыли в Оболонском районе. Работник автомойки обещал организовать фиктивное лечение в больнице Киевской области, чтобы клиент мог оформить инвалидность на основании якобы серьезных проблем со спиной. Стоимость услуг составляла $12 000, из которых $4 500 нужно было оплатить авансом. Мужчину задержали после получения денег.

Трем задержанным сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием.

Источник: Киевская городская прокуратура

Ранее в Харькове сотрудник военного ТЦК оттолкнул женщину во время конфликта.

ТЦК отказал детям погибшего в выплате 15 млн грн из-за прописки.

Лубинец объяснил, могут ли сотрудники ТЦК изымать телефоны и силой сажать людей в микроавтобусы.

Читай нас в