Кабмин предлагает разрешить военнослужащим становиться на квартирный учет по месту службы

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который был передан на рассмотрение Верховной Рады. Документ предусматривает, что военнослужащие смогут становиться на квартирный учет по месту прохождения службы независимо от зарегистрированного или задекларированного места жительства.

Из-за отсутствия регистрации по месту службы тысячи военных могли столкнуться с трудностями при оформлении квартирного учета. Предлагаемые изменения призваны устранить это препятствие.

Предложенные изменения призваны устранить административное препятствие, из-за которого военные не всегда могут реализовать право на постановку на квартирный учет. Речь идет о ситуациях, когда военнослужащий проходит службу в одном населенном пункте, но не имеет возможности зарегистрировать там свое проживание.

В настоящее время военнослужащие не могут зарегистрировать место жительства по адресу воинской части. В то же время у большинства из них нет жилья по месту прохождения службы, где можно было бы оформить соответствующую регистрацию.

Из-за этого возникает проблема с постановкой на квартирный учет. Фактически военнослужащий может нуждаться в жилье по месту службы, однако отсутствие местной регистрации препятствует оформлению необходимых документов. Именно эту проблему должна решить правительственная законодательная инициатива.

Законопроект предусматривает, что военнослужащие смогут становиться на квартирный учет непосредственно по месту прохождения военной службы. При этом не будет иметь значения, где именно зарегистрировано или задекларировано место жительства военного.

Об этом сообщается со ссылкой на пост премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

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