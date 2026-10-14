В Харьковской области неизвестный расстрелял пятерых украинских военных

В Харьковском районе 13 октября неизвестный убил пятерых украинских военнослужащих, применив автоматическое оружие. Обстоятельства инцидента пока не уточняются.

Этот факт подтвердила журналистам пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Людмила Прокопенко.

«Неизвестный открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых военнослужащих. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство)», — сказала пресс-секретарь.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению личности лица, причастного к уголовному правонарушению, добавила Прокопенко.

Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина рассказала, что, по данным следствия, неизвестный открыл огонь по пяти военнослужащим ВСУ, которые находились в жилом доме.

«В настоящее время правоохранители проводят необходимые следственные и розыскные действия, устанавливают личность нападавшего и его местонахождение. В рамках расследования проверяются различные версии происшествия, выясняются мотивы и все обстоятельства преступления», — сказала Чирина, передает корреспондент «Укринформа».

Украина вновь не получила предупреждения от партнеров о ракетном ударе по Киеву вечером 13 октября. Одной из возможных причин является сложность обнаружения баллистических ракет в неблагоприятных погодных условиях, в частности при сильной облачности и тумане.

Российские войска нанесли удар беспилотником типа «Шахед» по жилому району Ровно. В результате атаки ранения получили как минимум трое мирных жителей.

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85% товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако работники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне нанесли баллистические удары по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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