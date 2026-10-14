Компания SpaceX, которая в ночь на 14 октября ограничила скорость использования специализированного военного пакета Starlink — Starshield — до 60–70 км/ч, повысила её до 160 км/ч. Однако этого недостаточно, сообщил экс-министр обороны Михаил Федоров.

«Работа Starlink на скорости до 160 км/ч возобновляется. Ударные дроны и дроны-перехватчики должны снова взлететь. Теперь нужно поработать над тем, чтобы вообще снять ограничение скорости для Starshield», — написал он.

Источник: Федоров в Telegram.

Компания SpaceX в ночь на 14 октября ввела ограничение скорости движения терминалов Starlink для военного пакета услуг StarShield. Об этом сообщил специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш, уточнив, что лимит составляет 100 миль в час (около 161 км/ч). Из-за этого, по словам активиста, волонтера и бывшего советника министра обороны Сергея Стерненко, было сорвано несколько важных миссий. Однако впоследствии лимит снизился еще ниже, до 60–70 км/ч.

На Гуляйпольском направлении подразделения 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ночью 14 октября зафиксировали проблемы со связью Starlink из-за ограничения скорости передачи данных. Это повлияло на управление беспилотниками и привело к отмене части боевых миссий.

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