Алексея Гончаренко официально исключили из фракции «Европейская солидарность»

Народного депутата Алексея Гончаренко в среду, 14 октября, официально исключили из парламентской фракции «Европейская Солидарность».

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

«Только что председательствующий официально объявил об исключении Алексея Гончаренко из фракции «Европейская Солидарность», — написал Железняк.

С момента объявления Гончаренко стал внефракционным депутатом, отметил Железняк.

Напомним, Стефанчук призвал «Европейскую солидарность» исключить Гончаренко из делегации в ПАСЕ.

Народного депутата Украины Алексея Гончаренко внесли в базу сайта «Миротворец» после его скандального заявления об уступках России. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на информацию, опубликованную на ресурсе.

Фракция «Европейская солидарность» приняла решение прекратить совместный политический путь с народным депутатом Алексеем Гончаренко. Причиной стали идеологические разногласия и различия в позициях относительно завершения войны и будущей системы безопасности Украины.

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