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Народного депутата Олексія Гончаренка у середу, 14 жовтня, офіційно виключили з парламентської фракції «Європейська Солідарність».

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

«Тільки що Головуючий оголосив офіційно виключення Олексія Гончаренка з фракції «Європейська Солідарність», — написав Железняк.

З момента оголошення Гончаренко став позафракційним депутатом, зазначив Железняк.

Нагадаємо, Стефанчук закликав Євросолідарність виключити Гончаренка з делегації в ПАРЄ.

Народного депутата України Олексія Гончаренка внесли до бази сайту «Миротворець» після його скандальної заяви щодо поступок росії. Про це повідомляють українські медіа з посиланням на інформацію, оприлюднену на ресурсі.

Фракція «Європейська солідарність» ухвалила рішення припинити спільний політичний шлях із народним депутатом Олексієм Гончаренком. Причиною yfpdfyj ідеологічні розбіжності та відмінність позицій щодо завершення війни і майбутньої системи безпеки України.

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