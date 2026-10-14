На Буковине двух граждан Турции будут судить за попытку поджога электроподстанции

В Черновицкой области в суд был направлен обвинительный акт в отношении двух граждан Турции, которых подозревают в попытке диверсии по предварительному сговору. По версии обвинения, они пытались поджечь электроподстанцию, обеспечивающую электроснабжение критически важных объектов.

По данным следствия, мужчины согласились за денежное вознаграждение поджечь объект электроэнергетики, от которого зависит электроснабжение важных для региона предприятий, а также бытовых потребителей и городского электротранспорта. Задание они получили через один из мессенджеров от лица, связанного со спецслужбами государства-агрессора.

После получения задания мужчины приехали в Черновцы и начали готовиться к его выполнению. Они обследовали территорию вокруг подстанции, следили за обстановкой и определяли, как проникнуть на объект.

Накануне поджога они приобрели горюче-смазочные материалы. Всего у них с собой было не менее 15 литров горючего, часть которого была куплена непосредственно накануне.

Утром 3 августа мужчины вновь прибыли к подстанции. Один из них перелез через ограждение и проник на территорию энергообъекта. Другой остался снаружи — передавал ему емкости с горючим и следил, чтобы их не заметили.

Проникнув на территорию, мужчина облил топливом оборудование двух трансформаторов и поджёг их.

Однако довести замысел до конца не удалось. Пожар своевременно обнаружили и ликвидировали спасатели. Технологическое оборудование не было повреждено, а электроснабжение потребителей не прерывалось.

Обвиняемому грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Источник: Черновицкая областная прокуратура

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