Кабмин уволил пятерых чиновников и назначил четверых на новые должности

Кабинет министров Украины провел кадровые перестановки в ряде министерств и государственных ведомств. Правительство приняло решение об увольнении пяти чиновников и назначении еще четырех на новые и руководящие должности.

Кабмин освободил Андрея Кашубу от должности заместителя министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины, а Егора Перелигина — от должности заместителя министра экономики и окружающей среды Украины. Также правительство освободило Владимира Короленко от должности заместителя председателя Украинского фармацевтического агентства.

Кроме того, свои должности покинули Игорь Панченко, занимавший пост заместителя председателя Государственной налоговой службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, и Герман Филатов – заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов по цифровизации.

Заместителем министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины правительство назначило Анатолия Тименко. Герман Филатов занял должность государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины.

Также Кабмин вновь назначил Алексея Кучера председателем Государственной регуляторной службы Украины, а Владимира Тригуба – заместителем председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Ранее Кабмин одобрил новые правила квартирного учета для военнослужащих.

Также Кабмин предварительно одобрил новые правила бронирования.

До этого Кабмин назначил нового госсекретаря Минобороны.

Читай нас в